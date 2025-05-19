Танк худо-бедно может выдержать попадание снарядов, но в эпоху современных конфликтов большинство удачных поражений происходит благодаря вмешательству боевых дронов, чью атаку ни один «Леопард» на 100% вряд ли выдержит.

Российские военные передали немецким инженерам танк Leopard 2A6 для проведения военно-технических исследований. Специалисты должны были оценить реальные, а не теоретические возможности тяжелой бронемашины, после чего оставить свое экспертное мнение, о чем рассказали представители ГК «Ростех».

В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что танк не является на 100% непробиваемым, тем более есть вопросы к толщине и химическому составу броневого наполнителя, в особенности немецкие конструкторы не очень удачно скомпоновали внутреннее пространство бронетехники, что аналогично уменьшило стойкость представленного «Леопарда».

Согласно заключению, танк не является достаточно живучим, если ему предстоит участие в современном конфликте, где у противостоящей стороны имеются актуальные образцы вооружений, такие как достаток в ПТРК, способных нести тандемную боевую часть, как и есть ударные дроны, атакующие непосредственно в слабо защищенные зоны танка, такие как верхнюю полусферу или заднюю проекцию с частичным доступом к основному двигателю.

Как подытожили представители Ростеха, «Леопард 2» был рожден для классических баталий прошлого века, но никак не для сегодняшнего дня, где у пехоты есть множество способов вывести из строя такой образец бронетехники.

Отметим, что без актуальных версий противодронных каркасов с обилием динамической защиты, способной направленным взрывом уменьшить повреждения, практически любой современный образец танковой мысли на текущем поле боя долго функционировать вряд ли сможет.