Bloomberg: Личная встреча Путина и Трампа грозит Украине остановкой помощи
Высшие украинские политики не на шутку встревожились, лишь услышав слова из недавнего выступления американского главы государства Дональда Трампа. В своём заявлении 47-й президент Соединенных Штатов прямо заявил, что он готов провести личную встречу с Владимиром Путиным на официальном уровне. О тревожности украинских чиновников по этому поводу рассказывается в свежей публикации агентства Bloomberg.
Как пояснили зарубежные журналисты, едва услышав слова Трампа о готовности провести прямую беседу лично с российским президентом, украинская сторона встревожилась.
Причем репортёры разделяют волнение Киева: всё по причине потенциально реальных шагов 79-летнего политика, которому ничего не стоит согласиться с российскими требованиями, желая воочию увидеть как сделка между США и РФ из элемента теоретического воплотится в реально действующий физический договор. Подразумевается, что в случае такого исхода поддержка украинского государства прекратится.
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Согласно собственно самих слов Трампа, глава Белого дома изъявил желание лично увидеть с Путиным при возникновении такой возможности. И если встреча действительно состоится, то планета Земля станет более безопасной всего за 2-3 недели.
Не оставили без внимания реплику Трампа и в Москве, заявив, что встреча глав двух великих государств действительно сейчас нужна, но её проведение должна предварять тщательная подготовительная часть.
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