Почему при кажущемся и волне очевидном удобстве цифровые рубли нельзя будет положить на депозит в кредитно-финансовом учреждении или же запросить кредит в банке, рассказала в беседе с отечественными журналистами из кп.ру Зульфия Кахруманова, занимающая высокую должность зампредседателя ЦБ России.

По словам высокопоставленной экономической чиновницы, цифровые рубли даже при запрещении их использовать как кредитные средства или как депозитные вклады, наверняка пригодятся простым гражданам и предпринимателям. Первые с более массовым внедрением отечественной цифровой валюты получат возможность бесплатных переводов, а российский бизнес получит заметное уменьшение вычетов при приеме платежей. Всё по причине заниженной комиссии при сравнении со стандартными платежами по банковским картам.









На вторую половину мая 2025 цифровая валюта РФ находится в режиме проверки. В тестировочных мероприятиях задействованы 2500 граждан. С течением времени цифровым рублем как проверочной технологией будут пользоваться больше количество обычных граждан и коммерческих организаций, понимая очевидную выгоду от такого действия.