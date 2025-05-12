Трамп заявил, что принятые меры направлены на снижение неоправданно высоких цен на лекарства в США по сравнению с другими странами.

Глава североамериканского государства Дональд Трамп готов подписать указ, снижающий стоимость лекарств на 30-80% по всей территории США. О приказном порядке снижения стоимости рецептурных препаратов рассказал сам 79-летний политик в публикации на сетевом ресурсе Truth Social.

Как было указано в сообщении в соцсети, 12 мая утром в 9 утра по местному времени Трамп поставит подпись под «самым значимым указом в истории Штатов». Что перепечатали корреспонденты РИА Новостей.

В посте руководителя текущей вашингтонской администрации указывается, что ценовое снижение начнется немедленно и будет касаться как рецептурных единиц, так и фармацевтических экземпляров. Диапазон падения стоимости составит от 30 до 80%.

В конце сообщения республиканец назвал собственные действия благоприятствующими нации.

Что интересно, данная мера может повлиять и на цену американских лекарств вне пределов Соединенных Штатов, заставив стоимость импортируемых в другие государства медицинских препаратов вырасти.

Главной целью, по Трампу, его самого свежего указа является установление более справедливых внутренних цен для жителей США.