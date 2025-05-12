Довольно странно, что Зеленский не знает, что встрече лидеров всегда предшествует встреча профильных специалистов, представляющих стороны.

Как только Владимир Зеленский прочитал сообщение Дональда Трампа о призыве немедленно начать переговоры с Россией, он моментально заявил, что будет ожидать российского руководителя государства в столице Турции 15 мая. И как узнали журналисты РИА Новости, в команде главы Турции Реджепа Эрдогана отсутствуют любые сведения о том, что общенациональный украинский лидер прибудет в Турцию в будущий четверг.

Тем более ещё 30 сентября 2022 года Зеленский поставил свою подпись о запрете самому себе вести переговоры с Россией. Причем на май 2025 года такой указ всё ещё активен.

А мы вспомним, что вчера Путин предложил представителям Украины перезапустить переговоры между странами напрямую и с отсутствием предварительных условий. Межгосударственный диалог запланировано начать 15 мая. Как пояснил в своём комментарии пресс-секретарь Дмитрий Песков, данные переговоры необходимы для удаления первопричины конфликта между странами и предназначены для соблюдения интересов РФ.