Помимо муляжей танков отправляются и реалистичные копии систем противовоздушной обороны.

Великобритания в качестве союзнической помощи для Украины предоставляет последней танки и системы ПВО, которые распечатываются в качестве муляжей на 3D-принтерах английских специалистов. Такую технику журналисты иностранного издания The Times назвали танками «в стиле IKEA» за сходство со шведской мебелью.

В дополнение к поставкам действующих боевых систем, Лондон передаёт Киеву муляжи комплексов ПРО и своих танков. Такие ложные цели можно самостоятельно собрать всего за несколько часов.

Как пояснила позицию британского военного ведомства офицер эскадрильи Лоури Симнер, в 2025 году у соединенного королевства нет богатых запасов военной техники, поэтому единственный выход – это поддержать Украину «надувными образцами».









Симнер рассказала, что в век детализированных спутниковых снимков и находящихся 24\7 в воздушном пространстве разведывательных беспилотников с установленными высококачественными оптическими сенсорами, способными и днём и ночью делать качественные снимки украинской военной техники, спутники и БПЛА довольно трудно обмануть. Именно поэтому британское МО придумало новый способ «военной хитрости».

Согласно Симнер теперь в Великобритании на принтерах «распечатывают» танки Challenger 2 и самоходки AS-90, после чего высококачественные муляжи отсылаются Киеву.

И уже по данным полковника британских морпехов Олли Тодда, ВСУ вместе с 5 действительными боевыми машинами получают не менее 30 «поддельных», выполненных в виде макетов.