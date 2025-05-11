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Madarator
Песков: Давить на Россию бесполезно из-за большого исторического опыта РФ
Напомним, что на Россию пытался давить Наполеон и Германия в эпоху ВОВ.

   Российское государство сегодня не является загнанным в угол. Соответствующий информационный посыл оставил для зарубежных журналистов изCNN пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

   Кремлевский чиновник пояснил, отвечая на вопрос корреспондента о вероятном нахождении РФ в углу, после озвучивания требований ряда стран согласиться на 30-дневное перемирие или принять новые санкции в случае объявления отказа, что «российское государство не находится в таких условиях». Песков уведомил зарубежную прессу, что сейчас Европа расположилась по другую сторону баррикады, но для РФ это не сюрприз. 

   Резюмировал же Песков свой ответ тем, что Москва готова стать участником диалога, как и выслушать конкретные предложения по украинскому конфликту. Но одновременно, в Москве выступают категорически против любого давления на страну, ввиду бесполезности подобной дипломатической тактики. 

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#россия #политика #дмитрий песков
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