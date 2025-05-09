Избиратели Мерца очень бы хотели что б новый канцлер начал решать внутренние проблемы Германии, в том числе миграционные.

Утвержденный на этой неделе депутатами Бундестага Фридрих Мерц хочет задействовать режим чрезвычайной ситуации на всей территории Германии. О таких планах новоизбранного главы федерального правительства ФРГ рассказывается в свежей публикации Die Welt.

По данным журналистов, выпустивших материал, Мерц хочет объявить ЧС национального масштаба для разрешения миграционного кризиса. Как указывается в статье, Мерц хочет сделать так, чтобы его предвыборное обещание исполнилось, тем самым используя регулярный, а не редкий контроль на границах немецкого государства.

В рамках своих полномочий новый канцлер применит юридические нормы 72 статьи, входящей в Договор о функционировании Евросоюза. Согласно общеевропейской букве закона, акт позволяет уйти участникам ЕС от некоторых правил. Сделать так можно ради защиты общественного порядка и устойчивости внутренней безопасности государства, задействовавшего норму.

Как только 72 статья будет активирована, федеральная власть ФРГ усилит контроль на госгранице, а её чиновники с полным правом могут отказаться от рассматривания прошений об предоставлении убежища в Германии.