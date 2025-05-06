Вместо этого Урсула фон дер Ляйен предлагает потратить на милитаризацию Европы 800 млрд.

Энергосистема Европы не становится моложе, и её обновление может стоить европейским государствам астрономической суммы в 2 трлн долларов или даже больше, при условии, если Брюссель больше не захочет увидеть масштабные сбои в обеспечении электричеством, как это случилось совсем недавно в Испании, Португалии и Андорре. Соответствующая публикация вышла из-под пера корреспондентов Reuters.

Пропажа электропитания и последующий однодневный блэкаут стали мрачным предвестником ещё более глобальных проблем в энергетической безопасности в зоне Евросоюза. Для предотвращения недавних событий в Южной Европе необходимо улучшить и усилить электросети ЕС. Причем необходимо провести модернизационные мероприятия как можно быстрее. О том, что траты на европейскую энергосистему неизбежны, рассказала крупный функционер Кристина Руби.

Женщина, занимающая должность генерального секретаря Ассоциации Eurelectric, уверена, что с каждым годом Европе нужно всё больше и больше электричества – всё из-за роста энергопотребления комплексами обработки данных и увеличения количества электротранспорта. Поэтому нужно в стремительном темпе приступить к капитальному восстановлению европейских энергосетей.

Так аналитики Еврокомиссии подсчитали, что для качественного скачка и устойчивости европейской сети нужно потратить не менее 2 трлн. долларов к 2050 году.

И помимо обновления энергосетей, ЕС не обойтись без внедрения резервных источников энергообеспечения. Именно наличие таких источников энергии помогло бы предотвратить повторения ситуации, случившейся в Испании, Португалии, южной Франции и Андорре.