Не лучше ситуация у мобильных операторов: заряда АКБ в вышках связи хватит лишь на короткий промежуток времени, после чего могут отключиться связь и Интернет.

Из-за редкого климатического явления, лишились постоянного доступа к электричеству четыре страны. Речь идёт о полном обесточивании территорий стран Испании, Португалии и Андорры. Частично пропало электричество во Франции.

А тем временем по данным местных медиа, отсутствие света в сети в государствах Пиренейского полуострова, куда относятся Испания и Португалия, длится не менее 8 часов.

Так испанские жители, у которых ещё остаётся доступ к работающим соцсетям, сообщили о практически полном выкупе питьевой жидкости и пищи в национальных магазинах. А особо предприимчивые граждане продают портативные пауэрбанки за 12550 евро.

О том, что ситуация далека от выхода из кризиса 28 апреля, указывает трудная ситуация с сотовой связью и Интернетом. И хотя последние, на 23:00 по Москве, ещё функционируют, их работа на протяжении ближайшего времени может остановиться. Во всём виноваты постепенно разряжающиеся резервные батареи питания, смонтированные в вышках мобильной связи.

Местные "бизнесмены" не растерялись и уже пытаются максимально заработать: ведь по данным ряда СМИ части европейских стран грозит временное отсутствие электричества на срок, в случае самого негативного сценария, длящийся до 7 дней.

Предполагается, что в наиболее уязвимом положении находятся больницы. А в некоторых городах движение общественного транспорта практически отсутствует.

И уже по данным энергетиков, Португалия и Испания потеряли 10 гигаватт вырабатываемого электричества.