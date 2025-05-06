Антигерои в сиквеле столкнутся с суперзлодеем Доктором Думом.

Ещё совсем недавно состоялась премьера одной из главных кинопремьер этого года – супергеройского кино «Громовержцы*», снятого при непосредственном участии специалистов Marvel. Лента вышла 2 мая. Но уже 4 мая ночью гигантские уличные постеры фильма сменили заглавные титры, объяснив смысл звездочки в названии.

Ещё ранее интригу привнес японский плакат новинки, опубликованный в феврале с астериксом, указывающим на сноску про «*недоступность Мстителей».

Но, как оказалось, интрига заключалась в отсутствии «классической» команды Мстителей, новые роли которых займут совсем другие персонажи: Агент США, Часовой, Таскмастер, Призрак, Красный Страж, Елена Белова. Теперь Мстители называются Новыми Мстителями – The New Avengers.

По последним данным, все эти персонажи появятся и в предстоящей киногеройской ленте – «Мстители: Судный день». Под командованием нового Капитана Америки полностью новая команда бывших злодеев будет противостоять суперзлодею Доктору Думу, которого сыграет Роберт Дауни-младший, так и не покинувший звёздную франшизу из-за кинематографической гибели ранее им сыгранного персонажа – Железного человека.

На 6 мая «Громовержцы» принесли прибыль в размере 162,1 млн. долларов, а сам кинотеатральный прокат всё ещё продолжается. Новинка пользуется успехом, а восторженные зрители опубликовали заметное количество позитивных отзывов. А удачный маркетинговый ход с переименованием ещё больше увеличит коммерческий успех фильма.