Российским автолюбителям нравится марка Zeekr за относительно доступную цену в сегменте премиум-электромобилей.

Шанхайский автосалон, продемонстрировавший новые модели национального автопрома, показал часть машин, которые, вероятно, начнут продаваться и в РФ. Соответствующие сведения получили российские автокорреспонденты, проинформированные о таких новостях участниками российского автомобильного рынка. Так, ожидается появление в России гибридных авто, таких как Zeekr 9X и Avatr 07, как и машин за авторством конструкторов марок Hongqi, M-Hero и иных производителей из Поднебесной.

По мнению авторов комментариев российским журналистам, новые Зикр и Аватр способны дать бой за сердце отечественного автолюбителя доминирующему по части гибридов в РФ бренду LiXiang. Такие сведения публикуют репортёры «Коммерсанта». О расширении собственной экспансии на российскую территорию сообщили официальные представители Chery и Jetour.

Вместе с тем не разделяют излишнего оптимизма зарубежных производителей российские дилеры, которых часть новинок с Шанхайского автосалона откровенно не впечатлила, ведь низкий спрос на новые марки китайских машин, как и высокая загруженность складов с ещё не распроданными новыми машинами, никуда не делись, и с этими проблемами надо что-то решать уже сейчас.

Отметим, что часть автолюбителей РФ продолжают верить и ждать скорого возвращения южнокорейских и японских брендов в Россию, что снижает шансы на приобретение китайских машин ещё больше.