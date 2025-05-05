Новаторства миллиардера многим американским госслужащим стали сильно мешать, ведь из-за деятельности Маска часть американского госаппарата лишилась работы.

Действующий глава федерального ведомства DOGE и самый богатый человек в мире Илон Маск заявил, что задействование искусственного интеллекта возможно и в сфере государственного управления, так как ИИ может эффективно взять на себя часть обязанностей и функций чиновников. С подобной инициативой бизнесмен выступил в рамках кураторской деятельности по оптимизации федерального правительственного аппарата.

Как пояснил сподвижник Дональда Трампа, ИИ может и должен примерить на себя роль исполнителя функций, которые все еще выполняют часть американских чиновников. Соответствующие слова Маска опубликовали журналисты агентства Bloomberg.

Управленец посчитал, что если в Вашингтоне одобрят его идею, то видимая эффективность правительства Соединенных Штатов будет заметна невооруженным глазом, ведь текущая деятельность части чиновников США больше подпадает под определение нерациональной.

А мы отметим, что если в Белом доме одобрят более глубокое внедрение ИИ в работу национального правительства, то искусственный интеллект может взять на себя автоматизацию рутинных задач, проведение процессов аналитики и прогнозирования, как и улучшить внутреннюю безопасность части ключевых ведомств.