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Madarator
Компания UPS сократит 20 тыс. сотрудников по всему миру из-за проблем у Amazon
Руководство крупнейшей компании должно "благодарить" за текущие проблемы Дональда Трампа и его современную внешнеэкономическую политику.

   Руководство популярной американской компании доставки посылок UPS хочет прибегнуть к экстремальному методу снижения постоянных издержек и сократить 20 тыс. сотрудников, работающих по всему миру. Как выяснили журналисты из AFP, во всем виноват текущий кризис в бизнесе торговой площадки Amazon, чьи продажи оставляют желать лучшего. А ведь именно Амазон является на апрель 2025 года самым крупным клиентом этой службы доставки посылок.

   Так в первом месяце 2025 года пресс-служба UPS уведомила, что к началу лета следующего года у Амазона объем поставок посылок уменьшится ровно 2 раза. Из-за этого нет особого смысла иметь раздутый штат, который необходимо уменьшить на 20 тыс. сотрудников уже в этом году. Сменят постоянного арендатора и 73 здания, снятых фирмой. 

   И как выразилась одна из управляющих коммерческой организации Кэрол Томе, лишь сокращение текущих расходов поможет компании стать более устойчивой в сложной современной среде торговли. 

   Бизнесвумен объяснила, что внешнеторговые действия вашингтонской администрации с её повышенными заградительными барьерами негативно воздействуют на международную торговлю.

   Согласно открытым данным, в декабре 2024 года в службе доставки трудилось порядка 490 тыс. персонала по всей планете. 

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#экономика #amazon #бизнес #сокращение персонала #сокращение рабочих мест #ups #бизнес-новости #united parcel service #компания по доставке #новости бизнеса
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