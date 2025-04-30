Руководство крупнейшей компании должно "благодарить" за текущие проблемы Дональда Трампа и его современную внешнеэкономическую политику.

Руководство популярной американской компании доставки посылок UPS хочет прибегнуть к экстремальному методу снижения постоянных издержек и сократить 20 тыс. сотрудников, работающих по всему миру. Как выяснили журналисты из AFP, во всем виноват текущий кризис в бизнесе торговой площадки Amazon, чьи продажи оставляют желать лучшего. А ведь именно Амазон является на апрель 2025 года самым крупным клиентом этой службы доставки посылок.

Так в первом месяце 2025 года пресс-служба UPS уведомила, что к началу лета следующего года у Амазона объем поставок посылок уменьшится ровно 2 раза. Из-за этого нет особого смысла иметь раздутый штат, который необходимо уменьшить на 20 тыс. сотрудников уже в этом году. Сменят постоянного арендатора и 73 здания, снятых фирмой.

И как выразилась одна из управляющих коммерческой организации Кэрол Томе, лишь сокращение текущих расходов поможет компании стать более устойчивой в сложной современной среде торговли.

Бизнесвумен объяснила, что внешнеторговые действия вашингтонской администрации с её повышенными заградительными барьерами негативно воздействуют на международную торговлю.

Согласно открытым данным, в декабре 2024 года в службе доставки трудилось порядка 490 тыс. персонала по всей планете.