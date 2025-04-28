Нормализовать ситуацию по мнению экспертов вряд ли получится раньше следующего понедельника.

Объединенная энергосистема Испании и Португалии к 22:00 по Москве потеряла 10 Гигаватт выработки электроэнергии по самым оптимистичным оценкам. Такие проблемы произошли из-за масштабной неисправности в сети. О текущих проблемах, рассказали корреспонденты издания The Financial Times. Журналисты по поводу произошедшего получили комментарий у испанского энергооператора.

В новостной заметке отчетливо подчеркивается, что сбой 28 апреля стал в один ряд с самыми заметными и массовыми происшествиями в энергосети Евросоюза в новейшей истории Европы и повлиял тем или иным образом на миллионы граждан.

Вспомним, что в результате неисправности, позже признанной сугубо технической, без света остались жители Португалии, Испании и Андорры. Пострадала и южная часть Франции. По данным медиа в Испании даже пришлось отменить железнодорожные перевозки. Для выхода из кризисной ситуации, на экстренной основе созван специальный комитет.

А тем временем граждане Испании сообщают о проблемном функционировании местных мобильных операторов, тем более заряда в АКБ, установленных в вышках сотовой связи, хватит лишь на короткий промежуток времени.