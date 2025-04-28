Пальмовое масло представляет опасность из-за повышения рисков заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Под запретом может оказаться пальмовое масло, используемое в пищевой продукции, поставляемой в столовые, где питаются студенты, школьники и детсадовцы. Для начала действия запрета необходимо одобрение законопроекта. Последний может быть проголосован уже в рамках весенней сессии. Речь идёт о запрете применения пальмового масла, как и синтетических заменителей, в молочной, кондитерской продукции и выпечке, распространяемой в учебных учреждениях.

Как пояснил Владимир Кашин собственную позицию в беседе с журналистами «Известий», занимающий должность действующего руководителя думского комитета по аграрным вопросам, абсолютно неприемлемо, чтобы в школах, ВУЗах, детсадах была в наличии продукция, содержащая пальмовое масло и синтетические заменители. Для борьбы с вредными пищевыми веществами нужно лишь утвердить соответствующий закон в Госдуме.

Известно, что на апрель 2025 года пальмовое масло широко распространено среди пищевой индустрии в РФ. И по открытым сведениям, предоставленным ФТС и бизнесом, в Россию соответствующего продукта ввозится каждый год на 1 млн тонн больше, чем за предыдущие 12 месяцев.

Ввезенное масло обычно больше всего используется в кондитерской промышленности и в производстве фаст- и стритфуда. Чуть меньше применяется для выпечки. Остатки пальмового продукта идут на производство молочной продукции и маргаринов.

И, по данным Кашина, проблема заключается в том, что в России производят недостаточно натурального молока, покрывающего потребности России в размере 87%.