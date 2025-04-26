Для достижения окологиперзвуковых скоростей будут использоваться импульсные детонационные двигатели.

Китайские военные инженеры для нужд национальной армии создают беспилотник Cuantianhou, способный развивать скорость на уровне 4,2 Маха. Скорость будет достигаться благодаря наличию передовых импульсных двигателей, работающих на основе детонационного эффекта.

По данным прессы, специалисты Sichuan Lingkong Tianxing Technology занялись ускоренным созданием гиперзвукового БПЛА. Причем скорость разработки настолько высока, что первый плановый полёт должен произойти уже в следующем году.

Будущий проект в виде полноформатной модели был показан в рамках выставки в Чэнду. Дрон получился весом 1500 килограмм и общей длиной в 7 метров. Для развития гиперзвуковой скорости установлены две силовых установки Jindou-400S, благодаря которым и будет преодолен 4-маховый скоростной барьер.

В публикации ТГ-канала «Русское оружие» подчеркивается, что согласно первоначальным планам первые лётные испытания прогнозировались на 2027 год, но сверхрезультативные предварительные тесты прототипов планера позволили на 1 год сместить сроки.









Отмечается, что за 6 лет прошло 88 проверок, а первоначальные двигатели Jindou-400 инженеры заменили на более продвинутые Jindou-400S, весящие 100 кг. Мотор длиной почти 2 метра развивает тягловое усилие до 4кН. А для полёта на дистанцию до 50 км необходимо всего 6 кг топлива.

Для создания более сильной реактивной струи, придающей соответственно более мощный импульс движения, китайские проектировщики настояли на взрывной детонации топливной смеси.

Тем временем, создатели проекта считают, что появление самолётов сугубо гражданского назначения с гиперзвуковыми скоростями полёта будет воплощено не позже 2030 года.

Особо подчеркнем, что современная китайская новинка имеет визуальное сходство с американским сверхсекретным проектом SR-71 Blackbird, но превосходит его по высотно-скоростным характеристикам.

В США же решили посоревноваться с китайскими коллегами, анонсировав появление гиперзвукового самолета Hermeus, развивающего скорость до 5 Махов. Однако его релиз состоится на 3 года позже проекта КНР.