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Кадышева в 5 раз увеличила свой гонорар из-за пика популярности у российского слушателя

Народная артистка России стала неожиданно популярной среди представителей поколения Z, оценивших певицу за позитивные и веселые песни.
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   Как только популярность исполнительницы песен Надежды Кадышевой выросла самым неожиданным образом, артистка, имеющая официально статус народной, увеличила запрос на собственный гонорар в 5 раз. Так, участие артистки в музыкальных мероприятиях раньше стартовало от 1,5 млн рублей. В 2025 году тоже участие уже заканчивается в случае особых случаев на цифре в 7 млн рублей: всё зависит от формата встречи. Такими сведениями поделился источник из музыкальной индустрии.

   По словам продюсера Рудченко, ссылающегося на частные источники, Кадышева увеличила требования к гонорару: теперь суммы в 1,5 млн и даже 4 млн рублей остались в прошлом – исполнительница начинает вести предметный разговор, когда чек за выступление начинается от 5 млн рублей.

   Причина роста гонорара кроется не только в повышении популярности Кадышевой внутри России, но и в моде на русское народное искусство среди жителей планеты Земля. Самым прямым образом подстегнула популярность Кадышевой и песня Татьяны Куртуковой «Матушка».

   Что интересно, популярность к Кадышевой вернулась без вливания финансов на так называемую раскрутку и ротацию песен исполнительницы на радио и в ТВ: сами люди стали активно и бесплатно рекламировать творчество солистки «Золотое кольцо». Теперь народная артистка повторно запустила цепь собственных гастролей по РФ, как и нарастила количество выступлений в целом.

   Отметим, что, по сведениям ТГ-канала Mash, Кадышева активно думает над сменой формата концертных выступлений, поменяв небольшие зрительные залы на стадионы: именно так песни исполнительницы можно слушать не только сидя, но и активно двигаться в такт музыке. Для этого команда артистки пересматривает прошлую структуру выступления, подводя её к более современной.

   Особо подчеркнем, что Кадышева обрела широкую популярность в поколении Z, где более молодому поколению приглянулась классика русской народной музыки позитивом и веселостью.

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