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Почему китайские машины стали исчезать с российского рынка автомобилей

У исчезновения автомобилей из РФ есть ряд объективных причин, с которыми довольно трудно китайским брендам совладать: от высоких ввозных пошлин и утильсбора и до малой емкости отечественного рынка, как и высокой кредитной ставки.
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   Напомним, что события 24 февраля 2022 года заставили большинство именитых и больших зарубежных автопроизводителей буквально бежать с территории РФ, хотя условная средняя емкость национального рынка продажи что новых, что поддержанных автомобилей позволяла первым быть не только на плаву, но и получать прибыль, которая была пусть менее значимой, чем торговля собственной продукцией в Соединенных Штатах или Китае, но всё-таки была приятной – из-за высокой конкуренции в Северной Америке и Азии. Но то, что стало временем бегства для других, одновременно стало причиной триумфа для других – речь идёт об неожиданно свалившейся возможности заработать, как и расширить легкими способами локацию своих продаж. Чем не преминули воспользоваться китайские автомобильные концерны. Но сколь б не было большим и неожиданным счастье последних, столь было оно недолговечным. Разбираемся, почему это произошло.

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   Так, на апрель 2025 года динамика исчезновения китайских автодилеров заметно ускорилась: по некоторым бьет рост стоимости кредитной линии, другие жалуются на уменьшившийся спрос на собственные автомобили из-за их повышения цены, третьи не понимают, почему существует утильсбор и почему его величина такая ощутимая. Об этом, как и многом другом, раскрыл текущую ситуацию представитель российского НАС – Ян Хайцеэр.

   По его словам, на стоимость китайского авто влияют сразу несколько факторов. Это таможенные пошлины российского государства, национальный утильсбор и желание производителей и дилеров КНР заработать. И хотя все эти условия одинаковы что для крупных производителей китайских марок, что для относительно малоизвестных и небольших, именно на последних первые три фактора сказываются наиболее максимально удручающе. Потому что известные игроки могут добиться снижения расходов простотой получения кредитов и наличием собственных сборочных локаций на территории РФ.  

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    Прокомментировал спад продаж и аналитик Владимир Жабриков. По его мнению, уровень торговли китайскими брендами в России сначала просто замер под конец 2024 года, а теперь с нового года ещё и стал стагнировать, свалившись на 25 процентных пунктов. Склады дилеров до сих пор забиты под завязку. И на это есть масса причин.

    Так, российские жители в большинстве своём при покупке новой машины обычно обращаются в кредитно-финансовые организации. Но оные вынуждены соблюдать более жесткие требования Центрального банка России. И это напрямую повлияло на стоимость кредита, который достиг значений диапазона от 25 до 30%. Не все согласны с такими условиями и поэтому уменьшают свое желание в попытке приобрести китайскую машину.

   Вторая причина – это невозможность конкурировать с известными брендами, такими как Haval, Chery и Geely, более мелким китайским компаниям. У первых преимущество в наличии существенного размера внутренней сети автосалонов, как и собственные заводы в РФ. Причем россияне выбирают продукцию крупных игроков и по причине скорости ввоза запасных деталей и наличию собственных ремонтных мастерских, тогда как маленькие компании КНР таким уровнем сервиса обычно не располагают.

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   Не стоит забывать, что даже при одинаковой цене известных и условно неизвестных автомобильных марок из Поднебесной, осторожный отечественный покупатель в большинстве случаев сделает осознанный выбор в пользу категории брендов, которые всегда на слуху. Поэтому внутривидовая конкуренция заставляет тех самых мелких производителей стремглав уходить с рынка РФ.

   А перейдя же к причинам, одинаково воздействующим что на больших игроков, что на тех самых скромных, мы точно знаем, что на них всех давит утильсбор, выросший с января текущего года. И оной не просто повысился, но и будет на протяжении следующих 5 лет регулярно индексироваться. Все эти расходы производители китайских машин вполне ожидаемо переложат на плечи российских покупателей.

    И тут напрашивается вполне очевидное решение для «китайцев»: начать строить заводы по сборке собственных транспортных средств в РФ, что точно снизит цену машин для внутреннего потребителя, как и должно подстегнуть покупательский интерес. И хотя ответ вполне очевиден, у такого простого решения есть факторы, которые на 100% перечеркивают полезность идеи для китайских автобрендов.

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   Во-первых, если говорить о внутреннем рынке КНР, там выпуск авто при всех совокупных факторах будет обходиться дешевле – по причинам более емкого внутреннего рынка в 30 млн. машин, так и способности предоставить в Китае салоны для прохождения технического обслуживания.

   В-третьих, в Поднебесной ниже себестоимость, как и находятся ближе друг от друга производители смежных деталей и агрегатов, чего точно нет в России. 

   Нельзя забывать, если китайскую машину импортировать в РФ, то такая машина получит повышение собственной цены на 48% из-за таможенной пошлины, логистических издержек и варьируемого утилизационного сбора, на величину которого влияет величина объема силовой установки. Так машина на старте ценой в 1 млн. в отечественной валюте будет дороже на 1,1 млн. рублей, если её привезти в РФ. 

   Но попытка же перенести выпуск такой машины в Россию не решит всех проблем, хотя и произойдет компенсация утильсбора и наступит отсутствие требования заплатить таможенную пошлину. Но отказ от этих двух важнейших параметров, влияющих существенно на рост итоговой цены, всё равно сделает невыгодным сбор китайских машин в РФ – всё из-за цены строительства нового сборочного цеха, выплату зарплат местным сотрудникам и желание заработать владельца. Всё вместе в итоге формирует конечную цену для «внутреннего автомобиля» на уровне импортного решения, что опять-таки не повысит количество желающих купить автомобиль, произведенный в РФ.

   Ещё одну причину назвал автомобильный аналитик Сергей Русанов. Эксперт обозначил внутреннюю емкость российского рынка в 1,6 млн машин, тогда как внутри Китая за год продаётся 30 млн новых машин. Именно поэтому, боясь конкуренции с более дешевыми машинами АвтоВАЗа, китайским производителям гораздо проще и выгодней делать высокие наценки за свои относительно дешевые машины, получая более легкую прибыль, нежели начав распродавать машины, собранные сугубо в России. Так в РФ не заработать. Поэтому локализация производства китайских машин внутри российского государства — не очень выгодное решение для иностранного бизнеса из КНР.

Выводы

   Для большинства китайских автомобильных марок внутренний российский рынок оказался не по зубам по целому ряду объективных и субъективных факторов. И дело не только в приведенных причинах выше, но и вере в скорое возвращение в Россию «проверенных» западных автоконцернов, как и японских и южнокорейских, чья продукция за 34 года официального капитализма в РФ заслужила своих преданных поклонников, считающих, что данные конкретные производители куда более приспособлены к отечественным условиям и дорогам, чем относительно новые китайские бренды.

   Тем более не стоит забывать, что мало выставить на продажу относительно конкурентную модель, не менее важно предоставить достойный уровень гарантийного и послегарантийного обслуживания внутри России, как и обеспечить в случае нужды быстрые сроки доставки запасных деталей из КНР, с чем большинство представленных в России китайских брендов до сих пор не могут справиться.

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