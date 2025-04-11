Многие россияне за 3 года так и не отвыкли от европейских, японских и корейских автомобильных марок.

Из-за ожидания скорого возвращения зарубежных автопроизводителей, ушедших из РФ после 24 февраля 2022 года, около 30% водителей машин не решаются купить новое транспортное средство. Так Максим Черкашин, занимающий должность главреда издания «Автозапчасти и цены» предполагает, что если иностранные автобренды вернутся в Россию, то стоимость китайских машин на авторынке существенно снизится.

На апрель 2025 года текущие продажи «китайцев» слишком плохи, а как только в России появятся японские, европейские и корейские авто, то для поддержания хоть какой-то видимости конкуренции дилерам китайских машин придется понизить цены хотя бы на 25%. Как пояснил Черкашин в интервью журналистам Аиф.Ру, существенная часть автосалонов попросту снимут вывеску и довольно легко начнут торговать Hyundai или Kia.

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Гораздо меньший оптимизм высказал Максим Ракитин – главред автомобильного портала Quto.ru. По словам эксперта скорое ожидание именно европейских марок является слишком оптимистичным. И нельзя исключать, что европейцы появятся в отечественных шоурумах только спустя 5 лет или позже. А вот корейские и японские автобренды, если санкции будут отменены, могут появиться гораздо быстрей.