Да и в случае возвращения в РФ ушедших автопроизводителей нужна в машинах Поднебесной может критически упасть.

Китайские производители что легковых, что грузовых автомобилей не торопятся открывать в РФ собственные сборочные линии ровно по одной причине – условной скромной емкости отечественного автомобильного рынка, который по меркам общемировым является недостаточно существенным. Поэтому в гипотетическом случае появления китайских автомобильных заводов внутри РФ зарубежные владельцы последних останутся в сильном убытке. О том, что локализация выпуска машин из Поднебесной в России дело неприбыльное, в беседе с редакцией сетевого ресурса ura.ru рассказал действующий вице-президент НАС Ян Хайцеэр.

Автомобильный аналитик раскрыл цифры, согласно которым за весь 2024 год на территории РФ было продано всего 1,6 млн машин. Причем от этого количества существенный объем пришелся на отечественную продукцию АвтоВАЗа, чей легковой автотранспорт стоит относительно недорого.









Поэтому китайским автоконцернам для получения прибыли остается единственный рабочий вариант – производить машины у себя и ввозить их, продавая внутри российского государства по цене на 100% завышенной. В таком случае смысл в строительстве автомобильных заводов абсолютно теряется. Именно поэтому автопроизводителям КНР выгодно трудиться в Китае, где емкость национального авторынка составляет 30 млн. единиц за год.