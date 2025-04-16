Месторождение редкоземельного металла на острове Итуруп является единственным в мире.

На территории РФ в течение ближайших 24 месяцев отечественные специалисты приступят к добыче рения – редкоземельного металла, находящемся на одном из островов Курильской гряды. Что интересно, данное месторождение является единственным на планете Земля, где рений на сегодня можно добыть. Редкоземельный ресурс находится в вулкане Кудрявый. О прорывном российском проекте рассказала инвестор плана «Русский рений» Максим Коробов.

По словам управляющего, для начальной промышленной добычи рения и иных металлов, относящимся к классу редких, как и их дальнейшей переработки, может потребоваться два года. В качестве первого этапа будущего проекта на местах специалисты приступили к физическому воплощению замыслов – начали возводить будущие контуры опытно-промышленного комплекса.









За первые 24 месяца будет начата не только разработка местных недр на Итурупе, но и будет запущена переработка руды с рением. В первое время темпы производства будут составлять несколько десятков килограммов чистого рения. В дальнейшем планируется начать добывать индий и германий.

О том, что редкоземельные металлы в РФ будут добываться и на достаточно высоком уровне ещё и перерабатываться, немногим ранее подтвердил и высокопоставленный правительственный функционер – вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Чиновник рассказал, что природные элементы будут извлекаться из подземных недр в Сибири.