Как можно конфисковать замороженные активы без наличия соответствующей нормативной базы и не вызвать коллапс общеевропейской экономики, в ЕС не рассказали.

Активы российского государства, находящиеся на территории Европейского Союза, могут быть задействованы как основа оборонного фонда государств ЕС. Вторым и альтернативным путём использования активов ЦБ была названа Украина. О том, как можно применить финансовую собственность РФ рассказал действующий правительственный функционер испанского государства Карлос Куэрпо. Как выразился министр экономики, российские средства достаточно хороши для помощи Украины, которую без кавычек можно рассматривать как восточный форпост Евросоюза.

Согласно выступлению Куэрпо, инвестиции в общую европейскую обороноспособность помогут усилить Европу не только в военном плане, но и в экономической сфере. Такие слова были сказаны министрам экономики членов Евросоюза в рамках встречи в польской столице. Слова министра приводятся в свежей публикации Bloomberg.

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Экономический чиновник уверен, что российские средства можно использовать как безвозвратные гранты: тем более 200 млрд. в достаточно сильной степени помогут военному упрочнению Украины.

Отметим, что как крупный экономический функционер, Куэрпо должен понимать, что изъятие активов зарубежного государства без соответствующего судебного решения, которому даже при принятии положительного решения необходимо опираться на соответствующую законодательную базу, которую до сих пор в ЕС не создали, несёт высокие стратегические риски. Проще говоря, иностранные инвесторы увидев, как чьи-то активы по условному росчерку пера конфисковывают, могут срочно вывести свои многочисленные средства с европейских счетов. Это будет сокрушающим ударом по общеевропейской экономике.