Не каждый бизнес оказывается успешным.

Открытые в прошлом году магазины «Глории Джинс» – Ready! Steady! Go!, будут закрыты. По данным газеты, у продавца было три точки: В Казани, в Сочи и в Волгограде. На 10 апреля в Казани и в Сочи продажи бренда уже не осуществляются.

Как узнали журналисты РБК, опросившие собственный источник по поводу сложившейся ситуации, Ready! Steady! Go! проработал всего лишь один год, но из-за существенного количества важных факторов, бизнес не задался. Немало повлияли на решение руководства закрыть своё «подростковое» подразделение скромные продажи.

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По данным второго информатора, нельзя исключать, что не только низкая прибыль могла заставить закрыть сеть, но и желание развивать основной бренд. Тем более с закрытием трёх точек сам бренд не исчезнет, а будет продаваться в обычных магазинах франшизы.

Согласно открытым данным, руководство «Глории Джинс» ещё позапрошлым летом опубликовало сведения о скором появлении в продаже собственной линейки одежды для российских подростков. Таковая стала распространяться в магазинах в мае прошлого года.