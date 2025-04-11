Открытые в прошлом году магазины «Глории Джинс» – Ready! Steady! Go!, будут закрыты. По данным газеты, у продавца было три точки: В Казани, в Сочи и в Волгограде. На 10 апреля в Казани и в Сочи продажи бренда уже не осуществляются.
Как узнали журналисты РБК, опросившие собственный источник по поводу сложившейся ситуации, Ready! Steady! Go! проработал всего лишь один год, но из-за существенного количества важных факторов, бизнес не задался. Немало повлияли на решение руководства закрыть своё «подростковое» подразделение скромные продажи.
По данным второго информатора, нельзя исключать, что не только низкая прибыль могла заставить закрыть сеть, но и желание развивать основной бренд. Тем более с закрытием трёх точек сам бренд не исчезнет, а будет продаваться в обычных магазинах франшизы.
Согласно открытым данным, руководство «Глории Джинс» ещё позапрошлым летом опубликовало сведения о скором появлении в продаже собственной линейки одежды для российских подростков. Таковая стала распространяться в магазинах в мае прошлого года.