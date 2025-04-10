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Су-57 готовят к управлению тяжелыми ударными дронами в составе нескольких С-70 "Охотник"

По утверждению западных СМИ, истребитель Су-57 уже использовал в качестве верного ведомого реактивный дрон С-70 "Охотник" на поле боя, обманув зарубежные ПВО.
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   В РФ готовятся объявить о появлении боевого тандема из тяжелого истребителя и тяжелого дрона. Уверенность в этом выражает военный американский аналитик в авторской статье для онлайн-журнала «Национальные интересы». Речь идёт о Су-57 и С-70.

   Так зарубежный аналитик приводит слова управленца Ростеха Юрия Коптева. Последний объявил, что специалисты ГК ведут изыскания по реактивному беспилотнику под личным наименованием «Охотник». Оной должен быть условным продолжением Су-57 на поле боя, взяв самые опасные операционные задачи на себя и существенно усиливая боевые возможности отечественного «Пятьдесят седьмого».

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   Предполагается, что российский авиационный комплекс будет действовать в режиме кооперативного обеспечения, когда БПЛА под управлением ИИ или координацией со стороны пилота может использоваться сразу в нескольких ролях: разведчика, наблюдателя или ударного средства. В первом случае беспилотник может быть задействован как передовой воздушный пост, осуществляя полёт в опасной зоне, где предполагается наличие мощного и современного ПВО. Помимо миссии по разведке, «Охотник» способен вести видеофиксацию поражения цели, как и выполнить дополнительную доразведку. 

   Не стоит забывать, что в отличие от аналога тяжелого истребителя пятого поколения, представленного F-35 со стороны американской армии, в своем развитии Су-57 не останавливается. Так с появлением двигателя второго этапа, конструкторы новейшего отечественного борта ведут разработку боевой машины с двухместной кабиной. Как раз в такой вариации второй пилот может стать тем самым управляющим сугубо боевыми задачами С-70. Тем более 20-тонный отечественный дрон благодаря мощному реактивному двигателю АЛ-31, может разгоняться до скоростей в 1000 км\ч и нести при этом полезный груз почти до 3 тонн с максимальной дальностью полёта до 6000 км.


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   А зная, что боевая нагрузка последнего примерно 3000 килограмм, то дрон можно вооружить как относительно «легкими» управляемыми ракетами класса «воздух-поверхность» или дальнобойными «воздух-воздух», так и тяжелыми планирующими бомбами вплоть до ФАБ-1500, оснащенным улучшенным комплексом УМПК, способным переносить воздействие продвинутых систем электронных помех армии США – всё благодаря усовершенствованным многокомпонентным антеннам, умеющим из-за модифицированных чипов фильтровать ложные сигналы противостоящей РЭБ, и отличать их от истинных – исходящих с российских военных спутников.


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   И тут хочется добавить, что для западных экспертов наличие в российской армии работающего тандема из Су-57 и С-70 является буквально условной сенсацией, что отечественным аналитикам было относительно давно известно. Так ещё два года назад в июле военный эксперт Юрий Кнутов, занимающий должность руководителя музея Войск противовоздушной обороны, заявил, что Су-57 точно не уступает в своей высокотехнологичности западным конкурентам, тем более боевая машина ВКС РФ умеет управлять сразу роем БПЛА «Охотник». Что позволяет предположить, что самолёт с несколькими дронами может выполнять не только тактические задачи, но и стратегические поручения боевого характера. И что идёт в большой плюс, что С-70, что Су-57 выполнены в единой аэродинамической схеме, которая обеспечивает в условиях современного боя с применением актуальных систем ПВО незаметность для наблюдения и противодействия сил ПРО.



   Ранее в своих выступлениях о совместном использовании Су-57 и С-70 заявляли и российские официальные лица, подтвердив, что «Охотник» может эксплуатироваться как в режиме пилотируемого ударного узла, так и полностью беспилотного – в составе боевой группы из нескольких единиц. Обратились к российскому опыту и инженеры Пентагона, глубоко задумавшись над расширением боевых возможностей собственных F-35, которые имея условную незаметность благодаря стелс-покрытию, могут ещё больше обезопасить себя, если их использовать в составе авиационного комплекса сразу с несколькими большими разведывательно-ударными дронами. Сейчас несколько высокопоставленных представителей американского командования ждут итога расчётов. И если расчёты окажутся верными, то стоит ожидать положительного решения о закупке сразу тысячи современных БПЛА. Причем в смелых планах новейшие дроны будут использоваться не только с самолётами пятого поколения, но и с перспективными авиационными машинами шестого.

   В России же «Охотник» может взаимодействовать не только с Су-57, но и с МиГ-29, чей полёт так же был запечатлён в объективе камеры.

   Подтверждением, что для ВКС России координация между самолётом и сразу несколькими дронами дело знакомое, ещё в 2021 году рассказал Андрей Ельчанинов, занимавший на то время должность первого заместителя в коллегии ВПК России. Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что тяжелые ударные дроны в армии РФ учатся вместе выполнять миссии в составе боевых порядков, что подразумевает оперирование несколькими С-70 прямо с пилотажного места Су-57.



   Высказался по теме и бывший комэск индийских ВВС, а ныне военный аналитик  Виджайндер Тхакур. Экс-военный напомнил, что в сравнении с американскими истребителями пятого поколения, «Пятьдесят седьмой» имеет меньшую «невидимость». Поэтому для уменьшения вероятных потерь в столкновении в воздухе с F-22и F-35, лучше всего вперёд посылать «Охотника», который, по данным независимых оценщиков, имеет уровень радиолокационной скрытности как раз на уровне американских стелс-истребителей. Но в отличие от последних, внутри этого летательного средства отсутствует пилот. Поэтому его потеря в бою не так чувствительна. А что до отсутствия на его борту передовых бортовых радиолокационных станций, которыми располагает Су-57, то последний как раз и может подсветить цели для уничтожения передовым дроном.  

   Но разумеется по данным 2025 года в С-70 точно есть не только система удалённого управления и боевой отсек, но и собственные комплексы оптико-электронного целеуказания, как и иные системы, позволяющие проводить разведку сразу на нескольких уровнях.

Выводы



Совершивший свой первый вылет в конце лета 2019 года «Охотник», уже спустя два года смог классической авиационной бомбой в ранге тестовых испытаний поразить неподвижную цель, разрушив оную 500-килограммовой боевой частью. Случилось это в районе полигона Ашулук.

   По одной из версий в случае широкомасштабного военного конфликта с североатлантическим альянсом, воздушные боевые группы под руководством Су-57, взявшего на себя роль координационного центра для роя турбореактивных С-70, смогут первыми прорваться через эшелонированные позиции ПВО стран НАТО. В этом случае «Охотники» начнут отрабатывать по командным центрам, военным заводам и сосредоточию стратегических РЛС, расчищая путь для последующего применения «тяжелой конницы» – бомбардировщиков Ту-160М и Ту-22М3М, способными нести сразу несколько дальнобойных малозаметных Х-101, порядком усовершенствованных за 3 года.



   Что интересно, несмотря на кажущееся отставание отечественного ОПК от западного ВПК, в странах НАТО нет работающих аналогов связки Су-57 – С-70 «Охотник».

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су-57 с-70 с-70 охотник ударные беспилотники тяжелые беспилотники су-57 и с-70
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