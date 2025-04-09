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Microsoft советует выкинуть компьютер, если он не тянет Windows 11 - собираем ПК для актуальной ОС

Боссы американской корпорации настаивают, что для комфортного существования в обновлённой ОС нам необходим процессор, начиная от Zen 2. Но мы пойдем на несколько шагов вперед. И чтобы железо "не споткнулось" в предстоящей Windows 12 и 13, соберем дорогую сборку за 222 тыс. рублей.
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   На днях вышла обновленная документация от американской корпорации Microsoft,где зарубежные технические специалисты посоветовали отправить старые компьютеры с поддержкой только Windows 10 или младше – прямиком на утилизацию. Если же вам жалко выкидывать ПК, то его можно выставить на продажу или подарить менее требовательным пользователям. Если вы решились и поступили одним из трёх способов выше, то добро пожаловать в магазин или на торговые онлайн-площадки за покупкой более современной конфигурации, способной заработать на Windows 11. Ещё лучше, если обновлённый процессор будет поддерживать весь функционал Copilot+, дабы ощутить все возможности ИИ.  

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   Так на днях, Microsoft опубликовала файл техподдержки под наименованием «Контрольный список окончания поддержки операционной системы Win 10». В документе предложили запустить систему проверки обновлений. Сразу после, проапгрейдиться до последней версии Win 11 – 24H2. Причем, если текущая версия ОС Win 10 слишком старая, перейти на Win 11 не выйдет. Во втором предложении авторы руководства посоветовали сделать бэкап данных в сервисе OneDrive.После, сохраненные настройки можно перенести в установленную Windows 11.

   Если же Win 11 не заработал, то добро пожаловать к шагам, которые описаны выше, состоящие из трёх вариантов: отнести ПК на мусорку, выставить на продажу или подарить. И да, во втором случае Майкрософт буквально советует вырученные деньги потратить на более современный компьютер, поддерживающий Windows 11.

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   И самое смешное, североамериканские боссы не посчитали нужным объяснить, почему ваш текущий компьютер необходимо утилизировать, если его аппаратная конфигурация слишком старая для полноценной поддержки текущей актуальной ОС. 

   Своя аргументация, почему Windows 10 в 2025 уже практически бесполезная, есть у инженеров компании ESET. Немецкие сотрудники объяснили, что Windows 11 уже тем лучше предшественницы, что её поддержка со стороны Microsoft по части обновлений не заканчивается в ближайшем октябре, как это грозит Win 10 Home и Pro. В качестве второго пути в германском офисе и вовсе посоветовали установить Linux.

    Кстати, оценив тягу некоторых пользователей ни при каких обстоятельствах не отказываться от старой-доброй 10 Виндовс, корпорация предложила платную подписку на свои обновления. Так, расширенная подписка на апдейты за 12 месяцев обойдется верному юзеру в 30 американских долларов. В обновление входят патчи по безопасности, но отсутствует техническая поддержка.

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   Отметим, что согласно опросам портала, StatCounter, в 2025 году 2,4% владельцев ПК трудятся на морально и физически устаревшей Win 7. А использование самой актуальной Win 11 в этом году достигло лишь значений в 42,66 процентных пункта, до сих пор уступая юзерам с Виндовс 10, доля которых на апрель 2025 года составляет 54,23%.

   Кстати, на просторах всемирной сети нашелся и пятый путь. Так, если ваш компьютер не имеет TPM2.0, как старше Intel Core 8-го, 9-го и 10-го поколений или процессоров AMD на сокетеZen2, не имеет поддержки набора инструкций SSE4.2, как и отсутствует поддержка инструкции PopCnt,то добро пожаловать в приложение Flyby11. Программная оболочка Flyby11позволяет обойти ограничения, стопорящие обновление до Win 11 ревизии 24H2. И хотя Flyby не сработает для чистой установки «Одиннадцатой», то для обновления – это один из лучших «запасных входов».

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   При помощи ФлайБай 11 можно обновиться как через установщик Windows Server, так и через прямую модификацию реестра. Как только установщик скачан, распакуйте архив и запустите исполняемый файл, после появления информационного окна от Windows о защите компьютера, выберите опцию «Выполнить в любом случае» и подтвердите действие. После выберите метод. Для новичков самый лучший вариант – это выбрать первый метод. В этом случае скрипт выкачает с официального сайта Майкрософт свежий ISO образ Win 11.

   А теперь ознакомимся с решением, если у вас есть «лишние» 240 тыс. рублей и вы преисполнены собрать тот самый ПК, который позволит не просто стартовать в Windows 11, но и играть в самые современные игры с относительно комфортным фпс в режиме дисплея 2560×1440 на ультра-настройках. 


Сердцем системы станет Ryzen 7 9700X за 31 200 рублей. И хотя его производительность как восьмиядерного ЦП, стремится к Core i5-14600K, но не приближается, первый уж точно менее горяч, как и заметно меньше кушает отнюдь недешевого электричества в наш энергоэффективный XXI век. Но за всё приходится платить меньшей игровой производительностью. Поэтому если вы хотите «ускориться», то стоит посмотреть в сторону приобретения Ryzen 7 7800X3D. Но он стоит дороже на 15 тыс.

Платформой для всей системы выбрана материнская плата Gigabyte Aorus B650E Elite X ICE за 33 тыс. рублей. Красивая плата в белом цвете идеально впишется как «оболочка» для процессора. Ключевые плюсы: поддерживает автобуст ОЗУ, много слотов расширения, удобно обновлять драйверы через фирменную утилиту Gigabyte.  

   Красоту нам в играх будет наводить видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER EAGLE 16 ГБ за 121200 рублей. Тихая и холодная, но самое главное – белая. Не нагревается сильно даже в требовательных играх. 16 Гигабайт видеопамяти точно должно хватить для комфортного гейминга в современные игры на протяжении пары-тройки лет уж точно.  


   Память Adata 32GB DDR5 Lancer RGB 7200MHz за 18200 рублей. Взята опять-таки из-за белого цвета и поддержки профилей XMP и AMD EXPO. Есть подсветка, для любителей этого дела.


   Накопитель SSD 2TB Adata Legend 960 за 20500 рублей. Довольно быстрый SSD с хорошими результатами. Инженеры Адаты использовали в своём топовом решении 12-Нм контроллер Silicon Motion SM2264, который не слишком требователен к охлаждению. Добавляет баллов и 176-слойная TLC-память производства Micron. Прекрасный выбор для установки игр, нуждающихся в сверхскоростном накопителе. 


Система охлаждения СЖО PCCooler DS360 WH за 9700 рублей. Прекрасно охлаждает и снова стильный белый цвет, в работе достаточно тихая.


   Блок питания ARDOR GAMING Colossus 850WPF за 12100 рублей. Производитель заявляет о высококачественных конденсаторах японского производства. Используется кабель с разъемом 12VHPWR 600 Вт, как и полное соответствие стандартам ATX 3.0 и PCI-E 5.0. В ходе тестов БП показал достаточно низкие пульсации по трём основным линиям в пределах коридора от 10 мВ до 20 мВ. 


   И наконец корпус Lian Li SUP01W за 9700 рублей. Производитель не пожалел металла и стекла для своего прочного корпуса. Удивила марка и оригинальным решением в виде кнопок включения и перезагрузки, выполненных как логотипы компании. И конечно белые провода в комплекте добавляют +50 к стилю.  

 Выводы. 

   Системный блок в сборе за 222 тыс. рублей с белым-белым содержимым, разве что кроме черной-черной оперативной памяти, но довольно шустрой и искрящейся, в хорошем смысле, всеми цветами радуги, представляет достаточную игровую производительность, чтобы требовательная Windows 11 «завелась прямо из коробки» и работала до самого конца своей программной поддержки от Microsoft. Ну а дальше мощи восьмиядерного процессора и 32 Гб ОЗУ точно должно хватить по крайней мере для двух следующих операционных систем заокеанского производителя. Даром что и сокет на самой свежей платформе AM5 будет актуальным точно еще года четыре или даже больше. И хотя сборка не обошлась без минусов, главная задача всё-таки решена – Win 11заработает. А это ли не главное в апреле 2025-го?

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