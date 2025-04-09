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Центральный офис Apple направил 5 большегрузных самолетов в Индию для вывоза продукции

Из-за пошлин Трампа один iPhone ценой в 1000 долларов для американского потребителя может подорожать на 70$.
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   Если бы Дональд Трамп ввел масштабные заградительные пошлины 1 апреля, то большинство бы чиновников и простых граждан иностранных государств подумали, что это просто донельзя удачная и актуальная шутка. Тем более бывший американский бизнесмен, а ныне хозяин Овального кабинета Белого дома отличается весьма смелыми и не всегда однозначными заявлениями. Но слова о тарифных барьерах от главного американского политика последовали не 1 апреля, а чуть позже, и на вечер 8 апреля нет ни единого факта сомневаться, что тарифные ограничения, введенные президентом США на большинство стран мира, в том числе и на два безлюдных острова Херд и Макдональд с 10% пошлин, где единственными постоянными обитателями являются антарктические пингвины и птицы, поэтому с наибольшей вероятностью торговые ограничения окажут весьма существенное влияние на изменение экономической ситуации не только в самих Соединенных Штатах, но и на экономики стран-партнеров Вашингтона. В том числе и на таких крупнейших, как КНР и Индия, если говорить о глобальном юге. А теперь поговорим о последней.

    Центральный офис Apple в экстренном режиме запросил со складов индийского подразделения сведения о наличии готовой продукции на складах. После того как в режиме скоростного ответа были получены необходимые данные, управленцы Купертино направили сначала в Индию, а потом обратно в точку первоначального вылета пять тяжелогруженых воздушных машин. В грузовых лайнерах трюмы были забиты телефонами. Всё потому что Трамп так и не отменил своё недавнее решение о введении 26% пошлин на индийские товары при их ввозе в Штаты.

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   И как информируют корреспонденты национального издания The Times of India, сумевшие получить негласный комментарий от местных источников, что отправка iPhone и других устройств компании в США сделает возможным остановить рост цен на телефоны компании, пока торговые ограничения ещё не вступили в законную силу. 

   Но разумеется пять большегрузов-лайнеров не способны на «веки вечные» заморозить ситуацию с потенциальной нехваткой продукции Apple в Североамериканском государстве. Единственное, что грузовые самолёты на срок до нескольких месяцев смогут отсрочить, так это царство дефицита на айфоны. 


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Шутка про пингвинов и тарифы Трампа


   Похожая ситуация случилась и с производственными мощностями Apple в КНР. Здесь тоже местное начальство получило приказ как можно скорей отправить пул готовых изделий в США, так как заградительные барьеры, введенные против официального Пекина, и вовсе достигли значений в 54%. Хотя по свежим вечерним сведениям от 8 апреля, поступившим от репортёра Fox Business,сумевшего получить сведения из Белого дома, с завтрашнего дня в отношении китайской продукции и вовсе начнут действовать пошлины в размере 104%.

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   Среди российских экспертов решил по поводу происходящего высказаться IT-аналитик Сергей Вильянов, считающий, что массовая отправка iPhone мера хоть и вынужденная, но вряд ли на 100% эффективная. Всё дело в том, что менеджеры Apple строят свою стратегию совсем иначе, чем делают другие мировые высокотехнологичные компании. Грубо говоря, больших запасов готовой продукции у Apple прямо сейчас нет. Делалось это не в последнюю очередь из-за крупной экономии. Поэтому имея возможность заказать хоть сотню одну-другую больших воздушных транспортников, на апрель 2025 года у Эйпл нет многомиллионных запасов техники компании, для вывоза которых потребовалась бы сотня самолётов. Тем более нет настолько большого количества комплектующих, из которых можно собрать готовую продукцию. Играет против офиса в Купертино и огромнейшая емкость внутреннего рынка Соединенных Штатов, по утверждению редактора портала Vilianov.com, в США только в месяц распродается не менее 10 млн. различных моделей смартфонов iPhone. Поэтому кроме отличного пиара, отправка в Индию самолётов совершенно никак ситуацию не выправит. И поэтому падение акций Apple на биржевых торгах будет продолжено и нет ни единого факта, который перебьет текущий негативный фон. Единственное, что сможет выправить ситуацию, это способность Трампа также внезапно отменить, как и когда он неожиданно утвердил новые пошлины против Дели и Пекина. 


Что из китайских деталей есть в Айфоне


    Могут попробовать рискнуть высшие управленцы Apple и организовать на территории США местное масштабное производство своей продукции. Но опять же, для его организации у топ-управленцев должна быть железобетонная уверенность, что «пошлины Трампа» – это всерьёз и надолго. Тем более до появления первой готовой продукции должно пройти минимум несколько лет. И даже если первые цеха по выпуску национальных Айфонов появятся в Штатах быстро, нужно вывести такое производство в статус безубыточного. А сделать это по множеству почти что непреодолимых причин невероятно трудно. Тем более себестоимость сугубо американских смартфонов и иной продукции Apple будет точно выше, чем цена той же продукции, собранной индийскими и китайскими рабочими. Поэтому стоит ожидать, что Айфон «made in USA» точно будет стоить больше, чем 1000$. И как заверил по итогу беседы Вильянов, сейчас уже поздно что-либо предпринимать, так как возврат в Штаты производственных мощностей Эйпл нужно было делать как минимум пять лет назад. 

   Высказал свое мнение и главред AppleInsider.ru Ренат Гришин. Специалист уверен, что акция с быстрым фрахтом 5 самолётов почти что бесполезное дело для такой компании как Apple. Так согласно производственным планам, рассчитанным на выполнение рабочими индийских цехов, в этом году силами местного персонала должно быть выпущено 25 млн. Айфонов. 40% от этого количества должны остаться внутри Индии для местных продаж. И если бы каким-то образом эти 25 млн. смартфонов появились сейчас в распоряжении индийского менеджмента Apple, то их скорая отправка в США лишь наполовину удовлетворила бы внутренний спрос Соединенных Штатов. 


"Яблочный" магазин в Нью-Йорке


   Поэтому лучшее решение по Гришину – это найти легальный способ обхода трамповских пошлин. Но найти такой способ в принципе возможно.

   Второй важный момент по Гришину, это предполагаемая ситуация с повышением цен якобы из-за пошлин. Если прямо сейчас повысить стоимость продажи Айфонов в Североамериканском государстве, и в качестве основной причины удорожания указать «негативное влияние» пошлин, введенных Трампом против КНР и Индии, то руководству Apple будет уже сложно объяснить, почему спустя несколько месяцев от первого повышения, цены снова выросли. Теперь повторный рост цены на айфоны и гаджеты компании не получится объявить в качестве здоровой реакции на «пошлины Трампа». 

   Но в качестве решения Гришин предложил идею«полусобранного Айфона». Так, если пошлины Трампа должны действовать только на полностью собранную и готовую для продажи продукцию, то с этим условием можно специально все зарубежные смартфоны iPhone перевозить на территорию США без одного единственного незакрученного резьбового соединения. Тогда такую единицу можно вполне справедливо отнести к запчасти, а не к собранному на 100% готовому iPhone.

Выводы




   И хотя с наибольшей вероятностью высокопоставленные аналитики компании из Купертино могли предполагать в момент электоральной гонки сначала между Джозефом Байденом и Дональдом Трампом, а затем и между Камалой Харрис и всё тем же Трампом, что по итогу победит представитель Республиканской партии, вряд ли при подобном исходе за 1 календарный год можно вернуть все иностранные производства, такие как выпуск собственной высокотехнологичной продукции, на родину – то есть в США. Связано это со множеством вполне очевидных сложностей, как финансовых, так и логистических. Поэтому, даже зная ещё в начале 2024 года, что победит именно Трамп, перенос производств в Штаты не единственно правильное решение.

   Поэтому первые несколько месяцев руководство Apple будет просто выжидать и наблюдать, удастся ли ведущим экономическим державам между собой договориться. А если прийти к общему знаменателю не удастся, то действительно ли перенос производства единственно правильный выход?

   Но с наибольшей вероятностью уже можно предположить, что пошлины теперь станут и личной проблемой простых покупателей, так как менеджмент Apple переложит издержки компании именно на клиентов. И пока капитализация Apple упала на 640 млрд. долларов, цена новых iPhone может стать выше сразу на 43%.  

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