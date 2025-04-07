Если Илон Маск отключит работу украинских терминалов, то Украину ждут трудные времена.

Французская спутниковая компания Eutelsat не способна стать полной заменой для Украины, если Starlink вдруг перестанет работать на украинской территории. Такое мнение высказали журналисты газеты Politico пообщавшись с генеральным управляющим французской фирмы.

По мнению управленца, если бы руководство фирмы пожелало заменить все украинские каналы связи, работающие в 2025 году на землях Украины на каналы, поддерживаемые сугубо Eutelsat, то ему бы это не удалось сделать. Единственное, что могут сделать специалисты коммерческой организации, так это поддержать в адекватном состоянии линии коммуникации лишь несколько госслужб украинского государства.









Поэтому лучший выход для Киева – это иметь альтернативные каналы связи. Ещё лучше, попытаться договориться с Вашингтоном, чтобы работа спутниковой связи Starlink не прекращалась.

Отметим, что именно немецкое правительство на протяжении последних 12 месяцев буквально платит вместо Украины французской компании Eutelsat, обеспечивая связью Киев.

По некоторым данным официально неподтвержденным, есть высокая вероятность, что Украина останется без Старлинка, если напряженность между Белым домом и Киевом не спадёт. Но пока что терминалы Starlink продолжают работать.