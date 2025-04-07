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В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен

Именно сегодня "Великая восьмёрка" официально стал лучшим снайпером в истории НХЛ в рамках регулярного чемпионата, забив свою 895-ю шайбу.
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   В матче регулярного чемпионата американской хоккейной лиги НХЛ сезона 2024\2025 крайний левый нападающий клуба из столицы США – «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил «рекорд всех времён» Уэйна Гретцки: забил 894-ю шайбу в своей заокеанской карьере в ворота команды «Чикаго Блэкхокс», чей голкипер пропустил две шайбы от Ovie. Причем когда свой рекорд установил Гретцки почти 25 лет назад в 1999 году, который как тогда думали, никто не сможет побить «во веки веков», русский игрок смог повторить достижение «Великого», как величали канадского спортсмена, за 1486 матчей, хотя самому Уэйну потребовалось для достижения этой вершины сыграть 1487 матч. И особенно отметим, что хоккей в эпоху Гретцки в 80-90-ые годы был совсем другим, о чем узнаем ниже. А теперь я попробую доказать, почему наш «варяг» Александр Овечкин без всяких кавычек достоин величия и имеет полное право называться одним из самых выдающихся игроков в хоккей с шайбой эпохи прошлого и сегодняшнего времени.

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Биография

    Александр Овечкин – москвич, родившийся в семье профессиональных спортсменов. Причем мать 39-летнего россиянина получила две золотых олимпийских медали за победу в соревнованиях по баскетболу как полевой игрок. Отец Саши был тренером по футболу. Поэтому по словам хоккеиста, у него просто не было вариантов, чтобы не заниматься спортивной деятельностью, а главная «сложность» была лишь в выборе спортивной дисциплины. И уже по словам самого Овечкина, маячила высокая вероятность, что он мог стать футболистом, тем более каждый мальчишка того времени грезил о карьере игрока футбольных клубов и в условный футбольный матч можно было играть круглый год, чего не скажешь о хоккейных играх, для которых в эпоху детства и юности Овечкина нужно было массовое распространение крытых всесезонных катков. Оных в начале 2000-х было слишком мало. Большую роль в жизни юного Саши играл старший брат, который поддерживал спортивные начинания Овечкина, отвозя его на каток.

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Домашняя арена клуба Овечкина

   Профессиональная карьера Ови, как его называют любящие все сокращать американцы, началась в московском Динамо. Именно выходцами из системы спортивного общества Динамо являются его родители. Поэтому вопросов в каком клубе начать играть в хоккей в России у Овечкина не стояло. Отыграв 4 сезона в московском Динамо, Овечкин перешел в американский профессиональный хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз». В 2004 году в рамках регулярного драфта представители «Кэпиталз»решили довериться Овечкину, как игроку подававшему большие надежды чтобы стать великим и вытащить из болота столичных. Тем более о том, что Вашингтон как хоккейная команда до прихода Великой восьмерки была синонимом слабейшей команды в НХЛ, красноречиво свидетельствует тот факт, что согласно правилам проведения драфта, первый выбор осуществляют самые слабые команды предыдущего сезона. 

   И действительно, появление Овечкина в команде на 100% всё изменило. До события 2018 года, когда столичные впервые в своей истории стали победителями плей-офф и капитан команды, ставший таковым в 2010 году, смог поднять над сводами домашней аренды столичных – стадиона Capital One Arena Кубок Стэнли.

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   И уже вечером 6 апреля 2025 года Овечкин, в ставшим легендарным матче против «Нью-Йорк Айлендерс», смог забить свою 895-ю шайбу в НХЛ, опередив на один шаг завершившего хоккейную карьеру Уэйна Гретцки. Разумеется, что у Овечкина будет шанс двигаться дальше и установить новую вершину для потенциальных сменщиков, пожелавших обогнать Великую Восьмерку в попытке стать лучшим снайпером регулярки всех времен и народов. 

   А теперь обратимся к бывшему руководителю любительского скаутинга Столичных Россу Махони. В бытность сотрудником «Кэпиталз», Махони узнал, что его команда выиграла драфт-лотерею, позволяющую выбрать новичка в команду. И так как Махони был опытным специалистом, он предсказывал, что руководство сделает ставку именно на Овечкина, а не на Малкина. Всё потому, что самое сложное в НХЛ – это зажигать лампочки за воротами оппонента, то есть забивать голы. И даже в самых смелых ожиданиях никто тогда, 20 лет назад не предполагал, что имеющий отличные физические кондиции и идеально подходивший на роль силового форварда с выдающейся координацией и высокими скоростными характеристиками Овечкин добьется невероятных показателей. Аналитики спортивной столичной франшизы думали, что Ови в лучшем случае удастся забить максимум 600 голов. Что является 100% гроссмейстерским показателем: так как именно столько шайб за всё существование НХЛ забило всего лишь 20 человек.

   Как сказано в отчете Центрального скаутского центра, The Great Eight, Овечкин имел выдающиеся характеристики. Речь шла о прекрасном катании, способности резко ускоряться и набирать максимальную скорость. Как игрок, Овечкин прекрасно создаёт голевые моменты, пасует и забивает сам. Умеет Ови и выбирать тип удара, сочетая великолепно щелчки и классические броски. Высокие показатели у хоккеиста по координации и голевому чутью, отлично выбирающего позицию для финальной атаки.

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   Имея прекрасно развитое тело, за счёт высоких физических кондиций и личной самоотверженности, Овечкин часто играет в силовой хоккей, регулярно организует и возглавляет атаку, как и не забывает в случае необходимости об обороне ворот команды. 

   Ещё играя в Динамо, даже несмотря на свой юный возраст, Овечкин всегда был на переднем плане. То же самое можно сказать и и про его игру за юношескую и молодёжную сборную. 

    А теперь ответим, почему Овечкин является одним из лучших снайперов в хоккейной истории и сравним его с «The Great One». Гретцки, рекорд которого был превзойден Ови 6 апреля, был установлен в эпоху 80-90-х годов, когда хоккей был другим. Небезызвестный факт: вратарская экипировка того времени, когда на льду царствовал Гретцки, была заметно меньше, постепенно «раздуваясь» к сезону 05\06 годов, что тогдашние функционеры НХЛ решили остановить, урезав в принудительном порядке разрешенные размеры вратарской экипировки. Вполне логично, что во времена карьеры в хоккее «Величайшего», как называют Гретцки, забить было проще. Сейчас полевому игроку для гола необходимо пробить голкипера, получившего щитки чуть ли не в 2 раза шире, чем у вратарей эпохи Гретцки. Поэтому сейчас для взятия ворот необходимо бросать заметно точней и больше. 

   Ещё один важный факт: Первый и последующие десять сезонов Гретцки в НХЛ были в команде Эдмонтон Ойлерз – команде-доминаторе тех времен. Именно во время игры за Нефтяников, как называли Ойлерз, Уэйн завоевал 4 титула обладателя Кубка Стэнли. Но в 1988 году владелец клуба Питер Поклингтон отправил Гретцки в клуб «Лос-Анджелес Кингз», игравший хуже тогдашних многочисленных середняков НХЛ. Именно после перехода за «Королей», статистика Уэйна по части забитых голов оказалась уже не такой впечатляющей и лучший его показатель количества забитых шайб за сезон достиг цифры в 41 единицу.

Вспомним, что Овечкин как раз и играет в сегодняшнем аналоге «Кингз»– клубе «Вашингтон Кэпиталз». Столичные преобразились с приходом своей главной звезды, поднявшись из статуса вечных неудачников и одной из слабейших команд, до победителя регулярных сезонов с Президентским кубком и выигрыша в 2018 году Кубка Стэнли. А вот переход Гретцки в Кингз так и не помог последним, выиграть вожделенный кубок. 

    И, наконец, последний факт. Запал Гретцки выдохся к 27 годам, когда ещё будучи в составе Нефтяников он последний раз в профессиональной карьере выбил больше 50 шайб в сезоне 1986-87гг. Овечкин же в 34 года забил свой последний на данный момент «полтинник», продемонстрировав всем злопыхателям своё выдающееся спортивное долголетие, оказывая достойную оппозицию игрокам, чей возраст как минимум на 10 лет меньше.       


   Поэтому 895-я шайба Овечкина, забитая в 39 лет несколько часов назад и ставшая 41-й в регулярном сезоне, когда по причине перелома Ови пропустил 12 игр, но сумел очень быстро восстановиться и побить казалось «вечный рекорд» Гретцки, это одно из лучших доказательств, что Александр Великий – Великий без всяких кавычек и готов встать в когорту величайших хоккеистов современности рядом с Величайшим Гретцки. 

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Теги

хоккей нхл gr8tness the great eight александр овечкин вашингтон кэпиталз
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