Для североатлантического альянса это та самая "стратегическая угроза".

Российскому государству несмотря на крупные внешнеэкономические санкции со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов удалось превзойти североатлантический альянс по производству военной техники в период с 2022 по 2024 годы, что есть та самая «стратегическая угроза» для Запада. Такую пессимистичную для Брюсселя, как штаб-квартиры НАТО, военно-экономическую аналитику представили эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований в соответствующем докладе.

Так ведущие сотрудники RUSI указали, что хотя по их мнению РФ экономически слаба, Москва сделала возможным возвыситься над западным военным альянсом в производстве военной техники, хотя часть государств НАТО тоже предприняли заметные усилия по темпу роста собственного оборонного производства.

Почему такое стало возможным? Всё по причине долженствующего уровня управления в России, подгонке нормативно-правовой базы, прекрасного промышленного планирования и наличию мощностей, как и хорошей логистической координации в рамках наблюдения за цепочками поставок.









Всё это в комплексе даёт Москве право называться стратегической угрозой для НАТО, заставляя Брюссель находиться в подчиненном положении, если мы говорим про силы обычного сдерживания.

Отметим, что в минувшем октябре комитет Госдумы РФ утвердил трёхлетний проект общефедерального бюджета, где предусмотрел траты российского государства на национальную оборону в размере 45 трлн. рублей. Причем на период 2025 года планируется потратить порядка 13,5 трлн (что составляет 6,2% ВВП)., в 2026 12,8 трлн., а в 2027 – 13 трлн. рублей.

В качестве основных мер планируется переоснастить на новую боевую технику российскую армию и усилить социальную поддержку отечественных действующих и бывших военных.

Подчеркнем, что помимо отличного финансирования текущих и будущих нужд армии РФ, принято решение о создании нового рода войск в структуре отечественного Минобороны. Об этом в декабре 2024 года на совещании в коллегии МО заявил министр Андрей Белоусов. Как пояснил высокопоставленный чиновник, выполняя поручения Владимира Путина как президента России, в армии будут созданы войска беспилотных систем. Последние должны быть организованы к осени 2025 года.