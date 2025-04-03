Если заградительные пошлины не отменят, Канада получит большой экономический урон.

Сенат Соединенных Штатов поддержал резолюцию, в которой указал, что необходимо отменить заградительные тарифы, введенные текущей вашингтонской администрацией против канадского государства. Об этом вышла соответствующая публикация от журналистов CNN.

Резолюция появилась благодаря стараниям части республиканцев. Среди последних четыре депутата – Митч Макконнелл, Лиза Мурковски и ещё два представителя Сената, решили проголосовать за утверждение резолюции.

Отметим, что на 3 апреля резолюция не вступила в законную силу, так как для её юридического действия необходимо получить одобрение нижней палаты – Палаты представителей.

Что интересно, согласно пояснению корреспондентов CNN, само решение относится к решениям сугубо рекомендательного характера. Поэтому, если даже республиканцы пойдут наперекор Дональду Трампу и в Палате представителей, практической пользы ни для Канады, ни для Североамериканского государства утвержденная резолюция нести не будет.

Напомним, что сам 47-й президент США лично уведомлял своих однопартийцев в Сенате, чтобы они не голосовали за резолюцию, но этого не удалось сделать.