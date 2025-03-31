Отечественные майнеры, обосновавшиеся на юге одного из российских регионов – юга Иркутской области, могут попасть под действие крупного запрета на майнинг полного характера. Причем ограничительная мера, которую иначе как тотальной не назовёшь, по плану будет действовать 6 лет – вплоть до марта 2031 года. Пока что государственные законодатели ограничивают добычу криптовалют местными «цифровыми старателями» благодаря действию сезонных лимитов. Причем чиновники не стали утаивать причину почему всё более полновесные ограничения будут введены: дело в остром дефиците электроэнергии. Если функционеры перейдут от слов к физическим мерам, то с самой высокой вероятностью майнеры-любители и не только они, останутся без дохода. Даже если разговор идёт о подключении к сети в иных российских областях. И как пояснили журналисты портала Cnet, добытчики криптовалют, стремясь обойти ограничения местных властей, переезжают не только в другие территориальные образования, но и иные государства.

О том, что получение криптовалюты может оказаться под запретом в Иркутской области в её южной части, написали корреспонденты «Коммерсанта». Расследователи выяснили, что власти настроены серьёзно. Причём настолько, что подготовиться к нововведениям у старателей не будет. Первые лимиты с довольно резкими изменениями планируется ввести уже завтра – то есть 1 апреля. И это не весенняя шутка: автором инициативы по ограничению деятельности как индивидуальных майнеров, так и целых коммерческих компаний, занятых на ниве криптодобычи, является руководитель иркутского региона Игорь Кобзев. Ещё 17 марта этого года губернатор написал письмо на имя президента РФ Владимира Путина. В документе высокий региональный чин попросил организовать легальный механизм по изъятию на возмездной основе мощностей у людей или компаний, занятых работой в сфере майнинга. Изъятые мощности затем планируется использовать для выполнения важных с точки зрения социально-экономической нагрузки гражданских миссий.

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Причем на 31 марта история благополучно развилась: Владимир Путин ознакомился с содержанием официального письма и разрешил инициативу. Документ уже завизирован с надписью «Рассмотреть и поддержать». Теперь областной начальник обязан доложить об итогах собственной деятельности в борьбе с повышенным энергопотреблением в области майнинга в регионе.

И уже 27 марта прошло онлайн-заседание местной комиссии по электроэнергетике, где члены объединения договорились изучить методы и способы полного запрета добычи криптовалют в зоне юга иркутского региона. С наибольшей вероятностью участники региональный правительственной комиссии поддержат инициативу Кобзева и майнинг окончательно запретят.

О том, что майнинг не является уж таким безобидным явлением, наглядно свидетельствуют представленные цифры из письма губернатора президенту. Согласно опубликованным сведениям, с периода с 2020 по 2025 годы в Иркутской области рост потребления электроэнергии зафиксирован на уровне 28%. Разумеется повышение показателей почти что на 1\3 является тревожным звоночком для других крупных энергопотребителей, таких, как крупные производственные и промышленные компании. И как пояснил Кобзев, именно майнеры вызвали нехватку электричества.

И если текущую ситуацию не изменить в срочном порядке, то уже спустя 5 лет острая нехватка в макрорегионе Сибирь будет эквивалентна 2,9ГВт к 2030 году. Причем не обязательно «ждать» начала следующего десятилетия: уже в 2025 году на территории области видны существенные проблемы по части интеграции свежепостроенных промышленных и социальных объектов в электросеть.

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Наглядным примером, что в регионе натуральный энергокризис, хотя Россия всему миру известна как государство с существенным профицитом выработки электроэнергии, служит случай с Иркутской электросетевой компанией. Так в организации на уровне руководства было заявлено, что специалисты не могут гарантировать ввод абсолютно любых объектов в режим функционирования. Всё из-за полной невозможности подключения к электрическим сетям таких объектов. И так по самым оптимистичным оценкам будет длиться не менее четырех лет.









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Кобзев в письме сделал акцент и на том, что сезонные «противомайнинговые» лимиты полностью оправдали себя: за время действия режима ограничения энергопотребления для майнеров, потребление электричества среди разрешенных майнеров и более крупных компаний снизилось на 305 МВт за один месяц.

Отметим, что в регионе всё всерьёз и на шутку не похоже, служит относительно недавний случай из 2023 года, когда представители «Иркутскэнергосбыта» буквально загнали в долг майнера-любителя, зафиксировав наличие долга 30 млн рублей: всё благодаря односторонней смене льготного тарифа, используемого на обычных жителях – на коммерческий расчёт тарифа. После специалисты энергокомпании пересчитали текущие и прошлые доходы. Так и появился долг в 30 млн. рублей. Майнер попытался опротестовать решение в судебной инстанции, но всё равно проиграл иск.

Напомним, что еще 3 года назад российский ЦБ выдвигал идею о полном запрете любых действий с криптовалютой внутри РФ, но Путин отвергнул такую идею. И уже через два года – в прошлом году на законодательном уровне майнинг в России легализовали. И хотя если следовать букве закона от 2024 года любой российский гражданин или коммерческая компания может сделать добычу биткоина и иных токенов источником заработка, в регионах РФ такой вид деятельности стал всячески ограничиваться. Например, в южной части Иркутской области такой способ заработка пока что ограничен локально на отдельной территории. Другие отечественные регионы полностью запретили добычу криптовалют внутри всего территориального объединения.









Так сезонные лимиты, действующие с 15 ноября по 15 марта, введены в крупных населённых пунктах и районах иркутского региона и в некоторых территориальных участках Бурятии и Забайкальского края. Ограничения действительны до начала 2031 года. В 10 российских регионах, таких как ЛНР, ДНР, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Херсонской и Запорожской областях, республиках Чечня и Дагестан, Алании и Ингушетии, майнинг на всём протяжении территориальных площадей субъектов РФ полностью запрещен до марта 2031 года.

Отметим, что Иркутская область неспроста является столицей российского майнинга – всё благодаря низким ценам на местную электроэнергию. Второй основной причиной является миграция китайских майнеров: всё из-за запрета официального Пекина на добычу криптовалюты внутри КНР. После тотального запрета специалисты по майнингу из Китая в большинстве своём переместились в иркутский регион.

Помимо запрета майнинга, губернатор Иркутской области выдвинул идею не по ограничению криптодобычи, а пожелав ещё отключить майнеров от электросетей. Как пояснил Кобзев свою инициативу, временный запрет на майнинг не настолько эффективен с целью «запитки» важных социальных и производственных проектов. А вот переброска объемов, используемых ранее майнерами – для запитки социальных и производственных объектов, как раз эту проблему бы и позволила решить.





Промышленный майнинг





Совсем другой точки зрения на вопрос добычи криптовалют придерживается руководитель Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. Управленец организации уверен, что простое решение с блокированием работы официальных майнеров не решает задачи, а лишь усугубляет проблемы для региональных поставщиков электричества. И хотя энергоорганизации получили «свободные» 320 МВт мощностей, эти показатели могли бы принести большой объем прибыли вместо «освобождения» дополнительной электроэнергии.

Схожей оценки придерживается и заместитель главного управляющего BitRiver Олег Огиенко. Эксперт отметил, что введенные ограничения ударили не только по майнерам, но и явственно сигнализировали о падении выручки поставщиков электроэнергии в иркутском регионе. Поэтому раз «выпали» майнеры – как крупные покупатели электроэнергии, руководство энергокомпаний перераспределит рост цен на других крупных потребителей электричества: ровно до того момента, пока не найдутся иные большие покупатели энергетических объемов.

Выводы





Братская ГЭС в теории позволит майнерам надеяться на свободную для покупку электроэнергию в Братске





Скорее всего крупные майнинговые игроки задумаются о переезде. Такая миграция может быть как условно локального характера, когда компании, занятые официальной белой криптодобычей, начнут работать на севере Иркутской области. Либо в качестве более кардинального варианта, майнеры рассмотрят постоянное перебазирование на территорию других российских регионов, где крупный майнинг пока не запрещен. Но опять же, не всегда на новом месте без проблем можно подключиться к энергосетям из-за множества проблем.

Тем более северо-восточная оконечность иркутского региона как пример, известна своей острой нехваткой электроэнергии. Дефицит последней предполагается устранить лишь к 2028 году: именно в этот временной период планируется ввести новую якутскую ТЭС.

А если взять профицитные по выработке свободной электроэнергии Братск и Усть-Илимск, то вряд ли подключение к местным сетям будет беспроблемным и относительно недорогим.