Ранее GTA 5 по подписке была доступна только в Game Pass для владельцев Xbox.

Инсайдер под никнеймом Tez2, известный серией точных прогнозов, рассказал, что последняя игра в серии про Великого автоугонщика с открытым миром – Grand Theft Auto 5, будет доступна на платформе PC Game Pass.

Игру, где сразу три главных персонажа, специалисты Rockstar добавили в собственный лаунчер, предназначенный для владельцев персональных компьютеров, сумев интегрировать в программную среду Windows поддержку фирменного приложения Xbox.

Как рассказал информатор и по совместительству действующий геймер, программисты компании Rockstar предпринимают все необходимые меры для релиза GTA 5, относящегося к играм класса action-adventure – в подписочном каталоге от Microsoft.

О том, что ГТА 5 точно будет в PC Game Pass, стало известно в 2024 году от Tez2 и информатора с ником Xtas1s.

Что интересно, если прогнозы сбудутся, то экшен с тремя главными действующими лицами в качестве игры по подписке – для владельцев ПК станет премьерой. До этого аналогичный формат выпуска Grand Theft Auto 5 касался только обладателей консолей Xbox.









Остаётся один главный вопрос, на который сейчас нет никакого ответа. Во что будут играть владельцы ПК: в обычную версию GTA 5, получившую название Legacy, или «улучшенную» визуально благодаря вмешательству в программный код, позволяющую использовать всю мощь современных технологий, на качественном уровне улучшающих внутриигровое освещение. Такая версия, весьма требовательная к аппаратной конфигурации ПК, получила название Enhanced и вышла несколько недель назад. Причем существенная часть фанатов ГТА 5 выход новинки раскритиковали. Им не понравилась оптимизация обновленной игры для обладателей слабого конфига ПК. А обладатели мощного игрового железа не впечатлились изменениями, подвергнув сомнениям серьёзную работу над поддержкой технологий сверхреалистичного освещения.

Grand Theft Auto V вышла в 2013 году на консолях Xbox и Sony PlayStation 5. Поддержка ПК появилась лишь в 2015 году. Игровой сюжет развивается в Сан-Андреасе. Причем рокстаровцы удивили геймеров возможностью игры на выбор сразу за трёх персонажей – Майкла, Тревора и Франклина.

При затратах на производство и рекламу в 270 млн. американских долларов, владельцы студии после релиза GTA 5 заработали больше 1 млрд.