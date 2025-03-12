Комментаторы считают новейший флагман от АМД лучшим и для игр, и для работы.

За 24 часа до начала продаж на просторах Интернета были опубликованы обзоры и результаты тестовых проверок самого продвинутого процессора от корпорации AMD – Ryzen 9 9950X3D. Профильные журналисты, занимающиеся обзором компьютерных комплектующих, считают, что самый современный чип АМД не видит на рынке на сегодня достойных конкурентов, в том числе и в лице Core Ultra 9 285K. Новейший флагман побеждает топовый процессор от Интел и в режиме игр, и в режиме производительности, необходимой для выполнения рабочих задач.

Участник The Verge Том Уоррен уверен после соответствующего сравнения методом использования девяти тестовых задач, где оценивается продуктивность, что AMD Ryzen 9 9950X3D не чета 9800X3D, опережая последний практически на 25 процентных пунктов. Если же сравнить однопоточную производительность, проверяемую при помощи метода Geekbench 6, то процессоры от Интел находятся и тут позади. А вот в режиме многопоточной производительности ЦП Intel лишь на несколько долей выигрывают у конкурента.

На одинаковых позициях Ryzen 9 9950X3D и Intel Core Ultra 9 285K находятся между собой по части производительности в однопоточном режиме Cinebench 2024. Но вместе с тем топовая модель Райзен точно лучше в многопоточном режиме. А если сравнить 9950X3D и 9800X3D, то первый превосходит второй в Cinebench 2024 на 80 процентных пунктов.









Для проверки игровой производительности были запущены 5 игр как на AMD 9950X3D, так и на лучших процессорах Интел. По итогу вся продукция последнего проиграла 9950. Доминация новейшего флагмана АМД продолжилась и в тестах, эмулирующих рабочие нагрузки.

Лишь Metro Exodus положил на лопатки 9950X3D при сравнении с 9800X3D. Оной показал на 2% выше игровую производительность. Результаты тестов в иных играх оказались практически одинаковыми.

Подчеркнем, что ранее маркетологи компании АМД советовали ориентироваться на чипы линейки X при приоритете в выполнении профессиональных задач. Если пользователя больше волнует игровая производительность, то представители фирмы предлагали покупать варианты X3D. Теперь же модель 9950X3D умело совмещает оба достоинства, как высочайшую производительность в игровых сценариях, так и при выполнении рабочих задач.









И как резюмировали обзорщики, в AMD на отлично сделали «работу над прошлыми ошибками», удачно уменьшив дистанцию разрыва в продуктивности. Поэтому для тех, кто хочет получить универсальное решение, не подразумевающее компромиссов в играх и работе, то нужно пристально смотреть «в направлении» Ryzen 9 9950X3D.

Новейший процессор выпускается под сокет Zen 5, имеет 16 ядер и 32 потока. «Стартовая частота» начинается от 4,3 ГГц, демонстрируя в разгоне показатели в 5,7 ГГц. Объем кэш-памяти продвинутого ЦП составляет 144 Мб. Для питания процессору требуется от 170 Вт.

Очередной флагман от АМД можно будет купить уже сегодня от $699 или по курсу ЦБ России без учета НДС от 60,5 тыс. рублей.