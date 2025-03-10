Северокорейская пресса опубликовала информацию о визите главой местного государства Ким Чен Ыном военно-морского объекта, предназначенного для строительства подводного и надводного состава ВМС. Но особое внимание иностранных аналитиков по флотскому вооружению привлекла зона, в которой находился конструкция, по всем параметрам подходящая под описание классической подводной лодки с атомной силовой установкой. Причем подводная боевая единица будет располагать возможностями для запуска из-под воды стратегическим управляемым вооружением ракетного типа. И если последний факт окажется правдой, то северокорейский военный флот станет лишь третьим ВМФ в мире, у которого на вооружении есть такие боевые единицы. Так как на март 2025 года лишь две страны в мире располагают подводными кораблями с атомными энергетическими установками, способными противоборствовать методом запуска бортовых крылатых ракет. Эти государства США и Россия.

И хотя северокорейские медиа оставили собственных читателей неосведомленными по части информирования о техническом характере строящегося подводного средства, но указали такую важную деталь: новый подводный корабль в качестве одного из основных средств вооружения будет нести «стратегические ракеты». Что позволяет с полным правом отнести данный тип северокорейской подводной лодки к стратегическому атомному ракетоносцу подводного типа. Далее местные СМИ в рамках традиций разместили данные, что о ходе строительства был оперативно и качественно осведомлен национальный лидер – Ким Чен Ын. После отчёта северокорейский вождь также приехал на верфь, где размещается корпус строящейся лодки.

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Источник: ТГ-канал "Военный осведомитель"

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Напомним, что все атомные лодки по своему типу вооружения делятся на три базовых класса: многоцелевые, стратегические ракетоносцы и носители крылатого ракетного оружия.

Первый класс иначе назывался торпедный. Такие подводные корабли оснащались торпедными аппаратами, способными запускать торпеды как в обычном боевом оснащении, так и вооруженные тактическими ядерными боеголовками. Обычно данный тип лодок самый быстрый, так как главное назначение многоцелевых субмарин – это борьба с надводным составом оппонента и противоборствование субмаринам.

Второй класс позволяет нести лодке баллистические ракеты, размещаемые в особых шахтах вертикального пуска. Именно эти АПЛ относятся к самым малозаметным типам подводного курсирования, прямо относящиеся к ядерной триаде, иначе называемые как силы ядерного сдерживания. Обычно именно эти субмарины отправляются на морское или океанское дежурство на 2 месяца, а место рейда таких объектов считается одними из самых секретных данных в мире.





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Шахты для запуска баллистических ракет на АПЛ типа "Лафайет"





И, наконец, третий класс, способный атаковать военные цели бортовыми крылатыми ракетами. Тут есть некоторое разделение по странам. В РФ это подлодки в основном предназначены для оппонирования кораблям. В Военно-морском флоте Соединенных Штатов такие подводные корабли меньше и они универсальные. И как писалось выше, подводный парк так называемых ПЛАРК или на американский манер SSGN, есть только у Вашингтона и Москвы. Российские подводные лодки такого класса рассчитаны на уничтожение АУГ. Американские, ввиду отсутствия до недавнего времени у потенциального оппонента АУГ, должны достигать выполнения стратегических миссий неядерным типом ударного воздействия. Причем не исключено, что такие ракеты могут оснащаться помимо простой боевой части так называемыми спецзарядами – тактической ядерной боеголовкой. Интересный нюанс: в рамках самого актуального четвертого поколения подлодок лодки третьего класса объедены по своим возможностям с первым классом – многоцелевыми ПЛ.

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Российская ПЛАРК К-150 "Томск"





А тем временем в Северной Корее в качестве доказательств, что строящаяся атомная подлодка это не абстрактный объект, существующий лишь в виде грубых набросок или первоначальных чертежей, были опубликованы несколько снимков, где глава государства Ким как раз находится во внутреннем цеху верфи, где данная АПЛ и собирается. Причем нельзя не отдать дань уважения северокорейской контрразведке, сделавшей фотографии так, что по фотокадрам, выполненным снизу и сбоку корпуса, трудно понять, каких размеров получится итоговая конструкция.









Также глава КНДР прокомментировал, что местный военный флот преследует одновременно две цели: обновление надводного и подводного национального состава, как и максимальное увеличение оперативной функциональности боевых единиц. Помимо этого Ын ознакомил собственных высокопоставленных военных с дальнейшим планом развития национального флота, где более детально рассказал, когда и какие появятся новые корабли, и какие на них задачи будут возложены.









Что интересно, на фоне опубликованных фотографий будущей северокорейской АПЛ преисполнены скепсисом в отношении возможностей самостоятельно спроектировать и физически воплотить компактный атомный реактор только силами технологов КНДР, южнокорейские специалисты по атомным технологиям. Последние сомневаются, что инженеры и конструкторы КНДР способны создать такой архиважный и архисложный агрегат без внешней помощи. Но и считают, что на самом деле у Пхеньяна нет в наличии собственного миниатюрного атомного реактора. Хотя в случае невозможности создать самостоятельно такой тип силовой установки, местные военные инженеры с самой высокой вероятностью мог получить важные данные от третьей стороны, имеющей свои АПЛ, считают в Сеуле.

Отметим, что на февраль 2025-го года в мире есть всего лишь шесть стран, имеющих на вооружении действующие образцы атомных ПЛ. Это Соединенные Штаты, РФ, Франция, Великобритания, КНР и Индия. Первые атомные подлодки появились у США, которые начали использовать атомные движители на подводном составе только с 1954 года. Через четыре года свои ПЛ с ядерной силовой установкой появились у СССР. Спустя 2 года после Москвы при содействии специалистов Североамериканского государства ядерными реакторами на подводных кораблях могли похвастаться и военные моряки Великобритании. Самым поздним владельцем собственной АПЛ стала Индия. В настоящий момент большим желанием по наличию такого средства обладает Бразилия. Первая бразильская подводная лодка должна появиться в 2030 году.





Американская АПЛ "Мичиган"





Что интересно, что как США помогли значительно ускорить появление атомных подлодок у своего ближайшего союзника – Англии первых АПЛ, точно так поступил и СССР, прямо содействуя производству подводных кораблей с ядерным реактором на борту в Китае. Именно ближе к началу 60-х годов прошлого века Пекин обратился к Москве с просьбой поделиться технологиями и помочь наладить строительство атомных ПЛ. Но ухудшение внешнеполитических отношений между двумя коммунистическими державами поставило крест на быстрых амбициях КНР по собственным АПЛ. Из-за чего в Китае стали самостоятельно конструировать атомные подлодки лишь к середине 1960-го года, а первая подлодка проекта 091 «Хань» появилась и вовсе примерно к 1980 году.





Первая китайская АПЛ "Хань"





Дополнительно подчеркнем, что южнокорейские эксперты хотя и подвергают сомнению наличие у КНДР атомного реактора, подходящего для использования на АПЛ, вместе с тем считают, что нет причин отрицать, что Северная Корея будет стараться построить его.

Параллельно южнокорейские военные аналитики смогли примерно смоделировать, какого размера предполагаемая атомная ПЛ Пхеньяна получится по итогу. Скорее всего готовый проект будет иметь водоизмещение от 6 до 7 тыс. тонн. В качестве бортового вооружения рассматривается 10 пусковых блоков, позволяющих запускать ракеты с ядерным боевым оснащением. По одной из версий такие ракеты относятся к «стратегическим». Тем более КНДР точно испытания крылатых ракет задействовала. Согласно предварительным сведениям, лодка будет полностью готова в течение ближайших двух лет, после чего отправится на ходовые испытания.





Знаменитый "Томагавк". Именно такой тип ракет для своего подводного ракетоносца разрабатывают в КНДР





По версии политологов, публикация сведений о северокорейской АПЛ и визите на военную верфь Ким Чен Ына, где такая субмарина строится, это вовсе не «обыденная новость». Таким образом официальный Пхеньян дал свой прямой ответ на скорые учения крупного характера Freedom Shield при участии южнокорейских и американских военных. Так Ын предупредил Вашингтон и Сеул, что показная воинственность Южной Кореи не останется без внимания КНДР.