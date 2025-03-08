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Time: Западные аналитики, обрабатывавшие данные со спутников, покинули Украину
Западные специалисты, которые получали данные со спутников, являлись первичным звеном получения информации. И лишь после передавали их украинским военным.

   Западные аналитики, обладающие полным инструментарием для анализа актуальных спутниковых данных, полученных с зарубежных спутников, выехали с территории украинского государства. О перемещении архиважного для наступательных и оборонительных операций украинской армии персонала рассказали репортёры РИА Новостей, ознакомившиеся со свежей публикацией журналистов Time.

   В материале западной прессы указывается, что иностранные специалисты помогали принимать и изучать более детально разведывательные сведения, полученные со спутниковой группировки, находясь в одном из крупных военных штабов в украинской столице. Как сообщил в комментарии для корреспондентов Time источник, осведомленный о ситуации в Киеве, в штабе, где находились зарубежные аналитики, заявили, что с места выехали все сотрудники.

   Точно неизвестно, кто покинул Киев из такого персонала, но европейские союзники Украины выразили собственное желание помочь украинской армии и продолжить работу по получению разведывательных данных со спутников.


    Прокомментировал резонансное событие и спецпредставитель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Как выразился отставной генерал, высшие украинские чиновники сами виноваты в том, что Вашингтон поставил на паузу обмен разведданными с украинскими военными.

   Помимо физического отъезда важных аналитиков по работе со спутниковыми фотографиями, в пределах украинских штабов перестали работать сервисы получения данных в режиме реального времени, что кратно снижает обороноспособность действующей армейской группировки ВСУ. Что как раз и наблюдается.

   Не менее пессимистично уверен в слабых перспективах ВСУ после паузы на обмен разведданными и штатный колумнист The Spectator – Марк Галеотти.

   Как объяснил известный обозреватель, блокирование разведывательных данных начинает действовать и ощущается сразу, в отличие от пауз с поставками управляемого и неуправляемого артиллерийского вооружения и бронетехники. Всё это украинские военные могли консолидировать в течение нескольких месяцев на своих складах.

   Напомним, что помимо многочисленных спутников, ВСУ получали данные с дронов серии Global Hawk, дальних разведывательных самолётов Poseidon и Rivet Joint.

#новости #украина #сша и украина #заморозка военной помощи украине #заморозка разведданных для украины
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