Благодаря западным санкциям российский самолёт удалось оснастить отечественной силовой установкой. Сам многоцелевой борт готовится на замену устаревшего морально и физически Ан-2.

Отечественные самолетостроители, пусть с ощутимым смещением производственных графиков вперед, всё равно продолжают двигаться в сторону серийного запуска турбовинтового легкого самолёта «Байкал», востребованного для нужд северного и дальневосточного регионов.

На март 2025 года известно о первых трёх бортах «Байкала», полностью готовых и собранных.

Как рассказали российские чиновники из Минпромторга, в рамках государственного заказа для создания самолётной авиации, необходимой для обслуживания маршрутов на северных линиях и Дальнего Востока, собрано три полностью готовых экземпляра ЛМС-901. В рамках дальнейших работ пилоты-испытатели провели 174 самолёто-вылет. После, по итогам проверочных рейсов, конструкторы и инженеры получили ряд рекомендаций по улучшению моноплана. Сейчас продолжаются дальнейшие летные испытания.

По заявлениям персоналий из министерства, самолёты пока что используют зарубежную силовую установку. Но первые варианты именно российских моторов ВК-800 уже собраны, как и появились винты от отечественного производителя – АВ-901.

Отметим, что первые планы по производству «Байкала» предусматривали оснащение самолёта именно иностранными силовыми агрегатами, но события 2022 года позволили от этой идеи отказаться, из-за чего сроки серийного выпуска ЛМС-901 были перенесены на более поздний срок вместо ранее определенного для этих целей 2024 года. Теперь многоцелевой легкий самолёт серийно должны выпускать с 2026 года. Одной из веских причин чего стала нужда в обязательной сертификации двигателя ВК-800.

Именно Ан-2 должен отправиться в музеи и дать дорогу ЛМС-901, как своему прямому сменщику

Что интересно, проект «Байкал», предназначенный для замены Ан-2, должен был создать Сибирский НИИ авиации имени Чаплыгина. Но специалисты СибНИА недостаточно четко справились с техническим заданием, из-за чего требования заказчика по ключевым моментам не совпадали с теоретическими решениями, воплощенными сотрудниками НИИ. Тем более на выходе получился самолёт с взлётной массой больше 5,7 тонны и количеством перемещаемых пассажиров до 14 человек, хотя по изначальному заданию требовалось соблюсти рамки: самолёт должен был иметь предельную взлётную массу меньше 5600 килограмм и число перемещаемых людей до 9 человек. Из-за этого дальнейшим продолжением работ занялся конструкторский состав Уральского завода гражданской авиации, чей кадровый состав по итогу и остался работать над финальным проектом «Байкала».