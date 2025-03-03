В Индии обратили свое внимание на успешный опыт речных перевозок в Москве и Санкт-Петербурге.

Управляющие Дели чиновники решили для увеличения темпов развития туризма организовать новый маршрут по речному массиву Ямуна, проходящему через индийскую столицу. Главной «фишкой» транспортного коридора будет использование кораблей на экологически чистых силовых установках, подразумевая под последними электродвигатели. Суда будут совершать переходы на расстояние до 8 километров между туристическими достопримечательностями. В перечень таковых подпадают плотина Вазирабад и храм Шани.

По информации репортёров Hindustan Times, сотрудники Корпорации Дели по развитию туризма и транспорта пытаются найти компании для воплощения в жизнь планов столичного ведомства.









Согласно мысли индийских чиновников, будущая фирма должна найти корабли типа речных трамваев, приводимых в движение электродвигателями. В качестве АКБ предусматривается использование солнечных панелей, соединенных с аккумуляторами. Всего один такой речной трамвай должен переводить до 30 человек со скоростью движения по Ямуне до 7 узлов.

И уже как узнали журналисты отечественной «РГ», индийские специалисты обратили свое внимание на Москву и Петербург, как флагманов по темпам развития речных судов с электротягой. Дальше дело дошло до консультаций с российской стороной. Предполагается, что в Индии могут закупить отечественные решения.

Отметим, по речной сети Москвы курсируют до 14 электрокораблей. За год они смогли перевезти примерно 900 тыс. человек.