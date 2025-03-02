Официальный визит американского президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Великобританию может быть перенесен: во всём виноваты события недавней пятницы в Овальном кабинете.

Официальный визит американского президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Великобританию должен быть перенесен: во всём виноваты события недавней пятницы в Овальном кабинете. Такое предложение сделали политики и общественники из Британии.

Так, британский премьер Кир Стармер пригласил главу Белого дома в Британию. Но местные политики и военные не поддержали инициативу, пока 78-летний американский президент не даст гарантии безопасности украинскому государству. Об этом пишет газета Daily Mail.









Соответствующая информация с идеей отменить второй визит Дональда Трампа в Лондон дошла и до текущей вашингтонской администрации. Так близкий к Трампу служащий уведомил власти Короны, что официальный Лондон конечно бы мог отозвать приглашение, но это было бы слишком опрометчивым решением и довольно непродуманным для британской стороны.

Подчеркнем, что король Великобритании готов увидеться с Владимиром Зеленским в резиденции Сандрингем. А сам Трамп готовится выступить в британском парламенте: ведь по итогам визита в королевство в 2019 году американскому президенту в этом отказали.