Гостей главная резиденция США встретит 6 марта.

В главной резиденции американских президентов через 5 дней состоится встреча представителей криптовалютного мира. Уровень представительства профессионалов из криптовалютной индустрии будет соответствовать уровню саммита – высшего уровня представительства в политической системе координат.

Так в Белый дом прибудут генеральные управляющие, крупные инвесторы и участники рабочей группы американского президента по цифровым активам. Соответствующее объявление разместили сотрудники Управления по коммуникациям офиса президента США.

Саммитом будет руководить ИИ Белого дома и «криптографический король». Роль последнего будет исполнять Дэвид Сакс. Помогать ему будет исполнительный управляющий Бо Хайнс. Согласно регламенту, управляющая команда форума хочет создать стабильную нормативную базу для криптоинвесторов, уделяя весомое внимание экономической свободе.









Напомним, что Трамп на первых неделях своего президентского правления поставил подпись под указами, подтверждающими приверженность его команды и его самого к популяризации цифровых активов и их планомерному росту. Причем блокчейн будет внедряться в большинстве направлений экономической деятельности.

Подчеркнем, что в одной из своих речей Трамп заявил, что своими усилиями сделает Соединенные Штаты «столицей криптовалют» всего мира. О чем ранее написали американские журналисты издания The Hill.