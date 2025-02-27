Большинство телефонных мошенников находятся за пределами России.

В отечественной ГД депутаты ведут плодотворные дискуссии с профильными специалистами по поводу борьбы с подменой телефонных номеров и мошенническими рассылками СМС для оказания эффективного противодействия кибермошенникам. Такие сведения в беседе с российскими корреспондентами «РГ» предоставил руководитель думского комитета по финансовому рынку.

Анатолий Аксаков рассказал, что если будет возможным, то может появиться в довольно скором временном отрезке техническая возможность ставить добровольный блок на СМС и сделать невозможным режим подмены номера. Сделано так будет для блокирования даже в теоретических случаях такого явления, как демонстрация на экране телефона иностранных номеров как местных.





Одним из самых распространенных среди обычных жителей России является метод борьбы с мошенниками, при котором вызовы с незнакомых номеров игнорируются.





Все такие технические решения в комплексе помогут затруднить незаконную деятельность со стороны киберпреступников.

Отметим, что с каждым годом урон от действия телефонных мошенников становится всё больше, а деяния, выполненные под внушением таких правонарушителей, всё опаснее.