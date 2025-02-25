Есть вероятность что телефон с моментом выхода на глобальный рынок "залетит" в топ-3 от dxomark по рейтингу камер.

Флагман китайской компании Honor обновился и получил серьёзную прокачку фотовозможностей. Так у смартфона Honor Magic 7 Pro добавились улучшенные алгоритмы повышения качества снимков, появились дополнительные режимы съемки, как и стал более широко использоваться ИИ в роли полноценного помощника при мобильной съемке.

Известно, что смартфон Magic 7 Pro получил 50-мегапиксельную HDR-камеру с датчиком H9000 и изменяемой диафрагмой. Второй модуль представлен 200-мегапиксельной телефотокамерой с размером оптического датчика 1/1,4 дюйма.

Есть у телефона и ультраширокоугольный датчик в 50 МП, оснащенный автофокусом, необходимым для макросъемки.

Для работы в сложных условиях довольно динамичных объектов помогает камерам блок LiDAR.

Использование ИИ позволило появиться режиму HD Super Burst, когда основной сенсор делает серию снимков. Так же искусственный интеллект используется и для повышения качества фотографий, сделанных в режиме цифрового зума. Присутствует ИИ и в качестве помощника в портретном режиме.









Новые возможности камеры с пунктом «Сцена» улучшают снимки, сделанные на концертах и фестивалях, позволяя добавить четкости, благодаря алгоритму, понимающему особенность концертного освещения и учитывающему расстояние между посетителями мероприятия и артистами.

Отметим, что справиться со сложными расчётами телефону помогает Snapdragon Gen 8 Elite с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной.

В качестве аккумулятора предлагается АКБ на кремний-углеродных элементах емкостью 5850 мАч. Зарядка обеспечивается проводным способом, поддерживающим 100 Вт. Беспроводной блок выдает 80 Вт зарядку.

В России по предзаказу новейший Magic 7 Pro продаётся за 139 990 рублей.