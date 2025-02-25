Об этом вчера в рамках выступления 24 февраля рассказал глава Белого дома Дональд Трамп.

У РФ много редкоземельных металлов, особый интерес в которых испытывают коммерческие организации и самого государство Соединенных Штатов. Об этом вчера в рамках выступления 24 февраля рассказал глава Белого дома Дональд Трамп.

Американский президент заявил, что Вашингтон очень сильно нуждается в Москве из-за экономики. Поэтому по Трампу, Россия и США должны сотрудничать в экономическом направлении.

Также 78-летний американский политик прокомментировал и размеры России, назвав их самыми большими на планете Земля, о таких словах 47-го президента Штатов информируют собственных читателей журналисты Reuters.

Отметим, что в рамках встречи 18 февраля 2025 года в королевском дворце столицы Саудовской Аравии Эр-Рияде, прошедшей между представителями России и США, руководитель РФПС Кирилл Дмитриев высказался, что дипломатическое мероприятие оказалось успешным. В качестве деталей Дмитриев подчеркнул, что успех касается именно совместных экономических проектов между РФ и Соединенными Штатами.