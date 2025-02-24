Ранее Илон Маск разослал требование об обязательном отчете на рабочую семидневку.

Главы ряда ключевых американских ведомств, утвержденные ранее президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, отдали устную рекомендацию не выполнять приказ начальника департамента государственной эффективности. В нем Илон Маск попросил предоставить недельный рабочий отчёт. И именно не составлять данный отчёт разрешили своим подчиненным высокопоставленные управленцы, о чем написали журналисты издания The New York Times.

Отметим, что вчера Маск опубликовал в соцсети сообщение, что все федеральные чиновники будут уведомлены при помощи имейла о том, что они должны объяснить, что было сделано за прошлую рабочую неделю. Если ответ на письмо ведомства DOGE будет проигнорирован, то нужно быть готовым к увольнению.









Но управленцы ФБР, Госдепа, спецслужб и МО решили иначе, объяснив подчиненному персоналу оставить такое электронное письмо без ответа.

И по мнению авторов публикации, это самый большой вызов с начала исполнения своих должностных обязанностей Илоном Маском.

Напомним, что американские чиновники должны были в рамках принятого рабочего имейла опубликовать отчёт с пятью пунктами, что удалось выполнить в ходе исполнения рабочих обязанностей на прошлой неделе.