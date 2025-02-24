Главы ряда ключевых американских ведомств, утвержденные ранее президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, отдали устную рекомендацию не выполнять приказ начальника департамента государственной эффективности. В нем Илон Маск попросил предоставить недельный рабочий отчёт. И именно не составлять данный отчёт разрешили своим подчиненным высокопоставленные управленцы, о чем написали журналисты издания The New York Times.
Отметим, что вчера Маск опубликовал в соцсети сообщение, что все федеральные чиновники будут уведомлены при помощи имейла о том, что они должны объяснить, что было сделано за прошлую рабочую неделю. Если ответ на письмо ведомства DOGE будет проигнорирован, то нужно быть готовым к увольнению.
Но управленцы ФБР, Госдепа, спецслужб и МО решили иначе, объяснив подчиненному персоналу оставить такое электронное письмо без ответа.
И по мнению авторов публикации, это самый большой вызов с начала исполнения своих должностных обязанностей Илоном Маском.
Напомним, что американские чиновники должны были в рамках принятого рабочего имейла опубликовать отчёт с пятью пунктами, что удалось выполнить в ходе исполнения рабочих обязанностей на прошлой неделе.