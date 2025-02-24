На Украине заверили, что готовы к любому развитию событий и уже знают, чем заменят Starlink.

Агентство Reuters разместило недостоверную информацию, дав разрешение на публикацию статьи о том, что чиновники Соединенных Штатов предупредили украинских коллег о возможном отключении спутниковой связи Starlink для украинских вооруженных сил. Соответствующий пост в собственной соцсети разместил самый богатый человек в мире и действующий руководитель федерального ведомства DOGE американского правительства – Илон Маск.

Маск обвинил сотрудников Reuters в размещении непроверенных данных, которые так же любит размещать на своей странице и издание Associated Press.

Отметим, что в более раннем материале журналисты Reuters указали, что чиновники со стороны вашингтонской администрации прямо объяснили Киеву, что если последний проявит неуступчивость в подписании так называемой ресурсной сделки с Соединенными Штатами, то Украина может остаться без работающих терминалов Starlink, активно использующихся в украинской армии как канал надёжной и быстрой связи при управлении войсками.

Тем временем власти Польши рассказали, что именно они платят за услуги спутниковой связи для Украины, оплачивая действие терминалов Starlink, поэтому США «ничего не могут отключить».