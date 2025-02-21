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NBC: Хегсет встретился с чиновниками Украины и сообщил им о возможности вывода части войск США из ЕС

Перегруппировка американских войск может некоторым европейским странам не понравиться.
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   Руководитель Пентагона Пит Хегсет провел встречу с украинскими функционерами, доведя до сведения последних, что часть армейской группировки Соединенных Штатов с европейского континента может быть перебазирована на базы, находящиеся за пределами ЕС. Такими данными поделились журналисты национального канала NBC, проведя непубличную беседу с чиновниками североамериканского правительства.



   Предполагается, что Белый дом хочет сместить акцент собственных интересов с европейского континента на Азиатско-Тихоокеанский, как и сконцентрироваться на проблемах собственного государства, уделив национальной границе с Мексикой весомую долю внимания.

   Вместе с тем Хегсет публично не говорил, что армия США в большей своей части покинет территорию ЕС, но похожую информацию озвучил руководитель Военного комитета североатлантического альянса Джузеппе Каво Драгоне. По словам военного функционера НАТО, Вашингтон из-за потенциального изменения внешнеполитического вектора, может отдать приказ о перебазировании части своих войск из Европы.

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