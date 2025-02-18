Ракета наводится по лазерному лучу и запускается

Отечественные ракетчики завершили серию полигонных проверок управляемого боеприпаса 9М134. Легкая ракета получила собственное наименование «Булат». О завершении пусковых проверок уведомили представители «Высокоточных комплексов», чей холдинг структурно является подразделением ГК «Ростех».

Как заявили разработчики, в ходе жестких проверок корректируемый снаряд на все 100% соответствовал заявленным ранее тактико-техническим характеристикам, достоверно выводя из строя среднебронированную технику, дополнительно защищенную блоками динамической защиты. Ударной мощи передовой российской ракеты достаточно и для разрушения иных стационарных или подвижных объектов.









Для воспрепятствования эффективному действию РЭБ оппонента в состав «Булата» входит чип, защищающий систему управления полётом и наведением от излучения направленных помех. В качестве головки наведения используется двойная система, следящая за целью при помощи лазерного луча либо телевизионного канала. Ракета эффективна на расстоянии в 3500 метров.

Масса ракеты в пусковом контейнере составляет 6,5 килограмма с бронепробиваемостью около 250 мм.

Новейший боеприпас имеет возможность старта при помощи ПУ «Корнет-ЭМ», управляемого при помощи выносного джойстика и экрана.