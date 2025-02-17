Новое решение значительно повысило уровень безопасности расчёта противотанкового комплекса.

Российские специалисты, занимающиеся обновлением противотанкового ракетного комплекса «Корнет», сообщили о конце испытаний улучшенного комплекса. Так по данным представителей холдинга «Высокоточные системы», структурно входящего в Госкорпорацию «Ростех», отечественный ПТРК принял участие сразу в нескольких видах испытаний, оснащенный дополнительным оборудованием, повышающим личную безопасность расчёта орудия.

В рамках полигонных стрельб испытующие использовали оснащение с дистанционным управлением, чьи возможности были проверены в сложных тестовых условиях. Теперь операторам ракетной установки не обязательно в рамках действий находиться непосредственно рядом с ПУ, что кратно повышает безопасность военнослужащих.









Как пояснил чиновник «Высокоточных систем», управляющий «Корнетом» на поле боя удалённо находит, точно идентифицирует и при помощи джойстика наводит выпущенную ракету на цель. Причем успех будет сопутствовать как в борьбе с неподвижным объектом, так и с движущуюся мишенью.

Обновленный вариант «Корнета» с пультом ПДУ покажет представительная российская делегация в рамках международного форума IDEX-2025 в Абу-Даби.

Через похожий этап обновления пройдет и ПТРК «Конкурс-М». Обе системы противотанковых установок позволят бойцам действовать на расстоянии до 100 метров от ПУ и готовить установку к бою с возможностями удалённого управления всего за 20 минут.