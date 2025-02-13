"Гиацинт-К" известен своей дальнобойностью и высокой точностью.

Специалисты по созданию крупнокалиберной артиллерии в тесном сотрудничестве с конструкторами военных колёсных шасси смогли придумать новый образец российского вооружения, совместив четырехосное шасси «Мальвы» и артиллерийскую систему «Гиацинт-К». О трудовых успехах инженерно-конструкторских коллективов рассказал глава кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии ГК «Ростех» в личной беседе корреспондентам РИА Новости.

По словам Бекхана Оздоева, новейший тип вооружений был создан в кратчайшие временные рамки.

Отметим, что своеобразной публичной премьерой нового образца отечественных колесных самоходок стал декабрь прошлого года. Тогда журналисты «Вестей» рассказали, что в рамках декабрьского показа увидели 2С44 «Гиацинт-К». Последний при использовании специальных снарядов с активно-реактивным режимом работы позволяет запускать боеприпас на дальность до 50 километров, сравнявшись с западными передовыми самоходками по максимальному расстоянию навесного выстрела.





Подчеркнем, что САУ, собранные на основе колёсных шасси, превосходят своих гусеничных собратьев по нескольким ключевым моментам: максимальной скорости передвижения по дорогам, в том числе грунтовым, и повышенному уровню мобильности, позволяя в условиях быстрой контрбатарейной борьбы менять позиции, что значимо повышает показатели выживаемости. Во-вторых, колёсные самоходки обычно легче гусеничных образцов, что увеличивает легкость их переброски к месту вероятных боёв при помощи транспортной авиации или на железнодорожных платформах.

В третьих, колёсные вариации самоходок проще в ремонте, меньше стоят, и дешевле в производстве.