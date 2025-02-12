Украина должна рассчитаться со Штатами за прошлые поставки военной техники и оборудования.

Новоназначенный министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент приедет в Киев до конца текущей семидневки для обсуждения доступа коммерческих организаций США к залежам полезных ископаемых. В частности речь идёт о редкоземельных элементах, залегающих внутри украинских земель. Такими сведениями располагают западные медиа.

Так по словам корреспондентов агентства Bloomberg, американский экономический функционер Скотт Бессент направится на Украину для первичных переговоров, в ходе которых будут проведены встречи, где чиновники двух стран обсудят доступ представителей Штатов к ископаемым «повышенной важности». К последним по мнению опрошенных репортёрами экспертов относятся титан, литий, графит, уран и ископаемое топливо.

Отметим, что боле половины таких ископаемых находятся на территории новых российских регионов.

Прокомментировал событие по поводу украинских ресурсов и действующий советник американского президента по национальной безопасности. Так Майк Вальц заявил, что такие встречи начнутся с этой недели. В обмен на украинские ресурсы команда Дональда Трампа пообещала помощь Украине с восстановлением.